Neuzugang bringt den nÃ¶tigen â€žScoringtouchâ€œ mit nach Niederbayer: Ex-Freiburger Tor Immo besetzt vierte Kontingentstelle beim EV Landshut

Landshut. (PM EVL) Diese Verpflichtung ist ein ganz entscheidendes Puzzlestück für die DEL2-Spielzeit 2024/25 des EV Landshut! Die Rot-Weißen haben den schwedischen Torjäger Tor Immo verpflichtet.

Der 29-jährige Schwede schnupperte bereits in der Saison 2022/23 beim EHC Freiburg DEL2-Luft und kehrt nach einem Abstecher zu HK Dukla Trencin in der Slowakei nun nach Deutschland zurück. Beim EVL hat der Skandinavier einen Einjahresvertrag unterzeichnet.

Immo schlug seinerzeit im Breisgau voll ein, überzeugte mit seinem entschlossenen Durchsetzungsvermögen sowie einem enormen Zug zum Tor und kam in exakt 50 Spielen auf starke 30 Tore und 35 Assists. Damit landete er unter den Top fünf der DEL2- Topscorerwertung. Bei Dukla Trencin in der höchsten slowakischen Liga gelangen dem Mann aus Köping in 54 Begegnungen 21 Tore und 22 Assists. Jetzt will er in rot und weiß so richtig durchstarten!

„Der EV Landshut ist ein großartiger Verein, der hohe Ambitionen verfolgt. Ich habe schon gehört, dass Landshut eine echte Eishockeystadt ist. Das passt perfekt zu mir. Ich liebe es, vor begeisterten Fans zu spielen. Wir haben in der kommenden Saison eine tolle Mannschaft, mit der wir große Ziele verfolgen. Wir werden alles geben, um ganz oben mitzuspielen“, erklärt Tor Immo seinen Wechsel an die Isar.

„Tor ist ein enorm spielstarker Stürmer, der eine sehr gute Übersicht an den Tag legt, aber auch von seinem großartigen Torschuss lebt. Er bringt zudem die nötige Größe und die entsprechenden schlittschuhläuferischen Fähigkeiten mit. Tor war ein absoluter Wunschspieler von uns, weil wir von seinen spielerischen Fähigkeiten und Fertigkeiten überzeugt sind. Sowohl in Freiburg als auch zuletzt in der Slowakei hat er bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht. Tor wird uns helfen, unsere Effizienz und Schussqualität in der Offensive und vor allem im Powerplay zu verbessern. Ich bin mir ganz sicher, dass er mit viel Stolz und Leidenschaft das Trikot des EVL tragen wird“, erläutert Landshuts Sportlicher Leiter und Headcoach Heiko Vogler den Transfer, der die Suche nach Kontingentspielern für die neue Spielzeit vorerst abschließt.

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2024/25 (Stand: 16. Juli 2024)

Tor: Jonas Langmann, Philipp Dietl.

Verteidigung: Wade Bergman, Alexander Dersch (N/EC Bad Nauheim), Tobias Echtler, Dominik Groß, Nick Pageau, Michael Reich, John Rogl, Andreas Schwarz, Luca Zitterbart.

Sturm: Linus Brandl (FL), Jack Doremus (N/Bietigheim Steelers), Robin Drothen, Tor Immo

(N/Dukla Trencin), Julian Kornelli, Jesse Koskenkorva, Jakob Mayenschein, Edwin Schitz, Luis Scheibengraber (N/EV Landshut U20), Tobias Schwarz (FL), Simon Seidl (FL), David Stieler, Yannick Wenzel (N/Löwen Frankfurt), Benjamin Zientek, David Zucker.