Neuzugang bei den Lausitzer FÃ¼chsen: Christopher Theodore verstÃ¤rkt die Offensive und kÃ¶nnte bald sogar den deutschen Pass erhalten

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse sichern sich für die kommende DEL2-Saison die Dienste des kanadischen Stürmers Chris Theodore.

Der 27-jährige Linksschütze wechselt aus der französischen Ligue Magnus nach Weißwasser und bringt sowohl internationale Erfahrung als auch hohe Spielintelligenz mit in die Lausitz.

Der in Beaconsfield (Québec) geborene Kanadier misst 1,73 Meter und wiegt 84 Kilogramm. Er ist bekannt für seinen dynamischen Spielstil und seine Spielmacherqualitäten. Insbesondere in entscheidenden Momenten zeigt sich Theodore stets präsent – zahlreiche Game-Winning Goals in seiner Laufbahn sprechen für sich.

Seine Ausbildung genoss Theodore in der nordamerikanischen College-Liga NCAA, wo er insgesamt für drei renommierte Colleges auf dem Eis stand:

• American International College (AIC) – Dort feierte er in der Saison 2021/22 seinen Durchbruch: Mit 29 Scorerpunkten (10 Tore, 19 Assists) in 35 Spielen wurde er zum Player of the Year in der Atlantic Hockey Conference gewählt.

• Union College – In der folgenden Spielzeit sammelte er weitere Erfahrungen in der NCAA und war erneut ein fester Bestandteil des Teams.

• University of Vermont – Sein Abschlussjahr absolvierte Theodore 2023/24 bei den Catamounts, wo er mit 14 Punkten in 30 Spielen erneut seine Qualität unter Beweis stellte.

Zur Saison 2024/25 wagte der Flügelspieler den Schritt nach Europa und schloss sich dem französischen Erstligisten Cergy-Pontoise an. In 44 Einsätzen erzielte er 8 Tore und 8 Assists für die Jokers in der Ligue Magnus.

„Chris bringt genau das mit, was wir für unsere Offensive gesucht haben: Spielintelligenz, Tempo und die Fähigkeit, in engen Spielen den Unterschied zu machen. Wir freuen uns, ihn nun im Trikot der Füchse zu sehen“, beschreibt Jens Baxmann, sportlicher Leiter der Füchse, den Neuzugang.

Der gebürtige Kanadier steht kurz davor, bis zum Saisonstart seinen deutschen Pass zu erhalten, was seine Integration in das Team weiter erleichtern wird.

Der aktuelle Füchse Kader der Saison 2025/26

Tor: #31 Anthony Morrone, #30 Pascal Seidel

Sturm: #71 Clarke Breitkreuz, #23 Lane Scheidl, #11 Charlie Jahnke, #34 Alexander Dosch, #22 Eric Valentin, #67 Tom Knobloch, #14 Louis Anders, #24 John Broda, #15 Filip Reisnecker, #17 Alexis D’Aoust, #26 Christofer Theodore

Verteidigung: #6 Marlon Braun, #19 Tim Sezemsky, #42 Tim Heyter, #27 Eric Hjorth, #7 Kyle Havlena, #38 Simon Stowasser

Headcoach: Christof Kreutzer| Co-Trainer: André Mücke| Torwart-Trainer: Frantisek Gistr

