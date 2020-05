Neuzugang bei den Hornets!

Zweibrücken. (PM EHC) Heute verkünden Hornets aus Zweibrücken den ersten offiziellen Neuzugang für die Spielzeit 2020/2021. Die Defensive der Hornets erhält Zuwachs. Tim Brenner...

Die Defensive der Hornets erhält Zuwachs. Tim Brenner wechselt von den Eisbären Eppelheim nach Zweibrücken.

Tim Brenner ist 1994 in Heidelberg geboren und besuchte im Alter von 3 Jahren die Laufschule in Eppelheim. Mit 10 Jahren wechselte er nach Mannheim und durchlief dort alle Jugendabteilungen des MERC. Nach einem Jahr in der DPL, kam der Industriekaufmann zurück nach Eppelheim und stand von 2014 bis 2020 im Regionalliga Team der Eisbären. 2018 folgte ein kurzes Intermezzo bei den Baden Rhinos, für die er neun Partien absolvierte.

Die Statistik des gelernten Verteidigers kann sich sehen lassen. In 135 Spielen in der Regionalliga Südwest gelangen ihm 30 Tore und 68 Vorlagen. 98 Scorerpunkte sind für einen Verteidiger eine beeindruckende Bilanz. Tim ist spiel – und zweikampfstark, hat ein sehr gutes Auge und überzeugt mit einer schnellen Spieleröffnung. Zudem setzt er immer wieder Akzente in der Offensive. Seine wenigen Strafzeiten zeugen von einer stets fairen Spielweise. Die Hornets sind glücklich und sehr stolz, dass sich einer der stärksten Verteidiger der Liga für einen Wechsel zu den Hornets entschieden hat, zumal gefühlt die ganze Liga hinter Tim her war.

Der Rechtsschütze ist 1,80 m groß und wiegt 82 kg. Neben dem Eis geht Tim Brenner regelmäßig ins Fitnessstudio oder steht auf dem Tennisplatz.

Tim Brenner über seinen Wechsel zu den Hornets: „Ich habe schon sehr lange mit Zweibrücken geliebäugelt. Vor zwei Jahren hätte es schon fast geklappt! Jetzt ist einfach der richtige Zeitpunkt gekommen. Ich bin sehr ehrgeizig und möchte oben mitspielen. Man kennt die Atmosphäre und die großartigen Fans in Zweibrücken. Zudem kenne ich viele meiner zukünftigen Mannschaftskollegen, sowie das ganze Umfeld in Zweibrücken. Die Stimmung in der Eishalle ist klasse und die Hornets haben eine wirklich coole Truppe. Nachdem ich mit den Eisbären die Vizemeisterschaft feiern konnte, ist mein Ziel ganz klar – die Meisterschaft! Allerdings zählt nicht nur der sportliche Erfolg, sondern auch der Spaß! Somit hat das Gesamtpaket EHC Zweibrücken am besten für mich gepasst. Daher habe ich auch gleich für zwei Jahre bei den Hornets unterschrieben.“

Tim Brenner wird mit der Rückennummer 94 auflaufen.