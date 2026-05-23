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Neuzugang aus Übersee für die Wild Lions

23. Mai 20261 Mins read43
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Cooper Fensterstock - © ERSC Amberg
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Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg hat einen neuen Import-Spieler für die kommende Spielzeit in der Eishockey-Bayernliga verpflichtet.

Es handelt sich dabei um den 25-jährigen (27.09.2000) US-Amerikaner Cooper Fensterstock aus Charlotte, North Carolina. Der Angreifer kann als Center oder am rechten Flügel eingesetzt werden.

Für Fensterstock ist es das erste Engagement in Europa. Der 1,85 Meter große und 86 Kilogramm schwere Stürmer kam in seinem letzten Junior-Jahr 2018 für die North Jersey Avalanche in 44 Einsätzen auf 60 Scorerpunkte. In der North American Hockey League (2019-21) waren es für die Amarillo Bulls 80 Punkte in 108 Begegnungen. Von 2022-25 spielte er in der NCAA III für Geneseo bei der Universität Suny in 69 Partien und kam auf 48 Punkte. Im Vorjahr war er in der Southern Professional Hockey League für Fayetteville und Macon in 38 Spielen dabei und erzielte 14 Scorerpunkte. Cooper gilt als technisch versierter, abschlusssicherer Mannschaftsspieler, der besonders in der Torvorbereitung glänzt und kaum Strafzeiten kassiert.

Abgesehen vom Eishockey spielt Fensterstock gerne Tennis, sein Lieblingsverein in der NHL sind die New York Islanders.

Ambergs Sportlicher Leiter Chris Spanger hält große Stücke vom Neuzugang: „Wir haben gezielt nach einem rechten Center gesucht, der zu unserem System passt. Wir denken, dass Cooper der richtige Spielertyp für uns ist. Dazu verliefen auch die Gespräche mit ihm sehr gut. Er freut sich auf diese Herausforderung und möchte sich hier beweisen. Die Universität von Suny, bei der er in der NCAA III erfolgreich spielte, hat zudem einen sehr guten Ruf“, so Spanger.

Der Stürmer selbst scheint schon entsprechend erwartungsvoll auf seinen künftigen Club zu sein: „Der ERSC Amberg hat eine lange Geschichte und nach meinen ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen hier war mir klar, dass es für mich passt. Die Bayernliga ist wohl eine anspruchsvolle und leistungsstarke Liga und ich teile die Werte und Kultur des Vereins. Daher kann ich es nicht erwarten, alles zu geben was ich als Spieler entwickelt habe, um das nächste Kapitel mit dem ERSC zu schreiben“, verspricht Cooper Fensterstock. Er wird das Lions-Trikot mit der Rückennummer 3 erhalten.

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