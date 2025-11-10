Neuzugang aus Kanada für den SC Riessersee

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der SC Riessersee hat während der kurzen Deutschland-Cup-Pause und noch vor dem nächsten Spieltag auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Mit Charlie Risk stößt ein offensivstarker Verteidiger aus Kanada zu den Weiß-Blauen.

Der 25-jährige Linksschütze wechselt von den Huntsville Havoc aus der SPHL nach Garmisch-Partenkirchen.

Der sportliche Leiter Uli Maurer konnte nach intensiver Suche endlich Vollzug melden: „Charlie passt genau in unser Anforderungsprofil. Er ist läuferisch stark, hat einen guten ersten Pass und bringt mit seiner Spielübersicht genau das mit, was wir in unserem Powerplay gesucht haben. Außerdem ist er topfit und kommt direkt aus dem Spielbetrieb – das hilft uns enorm, weil er sofort integriert werden kann.“

In der vergangenen Saison stand Risk im All-Star-Team der SPHL und empfahl sich dort mit starken Leistungen für höhere Aufgaben. Im Sommer erhielt der in Medicine Hat (Alberta) geborene Defender ein Tryout-Angebot in der ECHL (East Coast Hockey League), durch mehrere Rückkehrer aus der AHL wurden jedoch zahlreiche Kaderplätze neu vergeben, und so stand er weiterhin bei Huntsville unter Vertrag. Jetzt kam der Wechsel ins Werdenfelser Land zustande.

Risk gilt als sicherer Aufbauverteidiger mit Qualitäten in der Offensive, insbesondere im Überzahlspiel. Die Verantwortlichen des SCR hoffen, dass er mit seiner Ruhe am Puck und seiner Spielintelligenz das Powerplay der Weiß-Blauen weiter beleben wird.

Der Kanadier ist bereits am 6. November in Garmisch-Partenkirchen eingetroffen und hat somit noch ausreichend Zeit, sich an Mannschaft, Umfeld und die neuen Mitspieler zu gewöhnen, bevor es am 14. November mit dem nächsten Spiel weitergeht.

Auch der Neuzugang selbst freut sich auf die neue Herausforderung: „Ich bin sehr glücklich, hier in Garmisch zu sein. Ich habe die letzten Tage genutzt, um die Stadt ein bisschen kennenzulernen – sie ist wunderschön. Ich freue mich darauf, für den SC Riessersee zu spielen. In Nordamerika war ich Teil einer großartigen Organisation, aber diese Chance wollte ich mir einfach nicht entgehen lassen.“

Über seine Spielweise sagt Risk: „Ich sehe mich als guten Überzahl-Verteidiger, möchte aber auch zeigen, dass ich in allen Situationen zuverlässig spielen kann. Ich bin ein guter Skater, bewege die Scheibe schnell und möchte für den Rest der Saison sowohl offensiv als auch defensiv Stabilität bringen.“

Beeindruckt zeigt sich der Kanadier auch von der langen Tradition des Clubs: „Ich weiß, dass es hier eine große Geschichte gibt. Der Verein hat viele Meisterschaften gewonnen und besteht seit über hundert Jahren – das ist schon etwas Besonderes. Ich habe Fotos und Videos von den Fans gesehen, die Atmosphäre scheint großartig zu sein. Ich kann es kaum erwarten, mein erstes Heimspiel zu spielen und die Stimmung in der Halle zu erleben.“

Mit der Verpflichtung von Charlie Risk verstärken die Werdenfelser ihre Defensive gezielt – und setzen ein weiteres Ausrufezeichen im Hinblick auf die kommenden Aufgaben in der Oberliga Süd.

Die SC Riessersee Vermarktungs GmbH bedankt sich ausdrücklich bei Herrn Herbert Abenthung und weiteren Gönnern und Unterstützern des Vereins, die nicht namentlich genannt werden möchten. Ohne deren tatkräftige Hilfe und Engagement wäre dieser Transfer nicht möglich gewesen.

