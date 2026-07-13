Neuzugang aus der NHL: Rodrigo Ābols zum SC Bern

Bern. (PM SCB) Neuzugang aus der NHL: Rodrigo Ābols wechselt von den Philadelphia Flyers zum SC Bern und unterschreibt einen Dreijahresvertrag.

Der SC Bern freut sich, die Verpflichtung von Rodrigo Ābols bekanntzugeben. Der 30-jährige lettische Offensivspieler wechselt von den Philadelphia Flyers aus der NHL zum SC Bern unterschreibt einen Dreijahresvertrag.

Sportdirektor Martin Plüss sagt: «Rodrigo ist ein kräftiger und starker Zwei-Weg-Center, der auch viel Leadership-Qualitäten mitbringt.»

Ābols erlernte das Eishockeyspielen in seiner Heimat Riga. Im Verlauf seiner bisherigen Karriere absolvierte Ābols unter anderem fünf Saisons bei Örebro HK in Schweden. In den letzten beiden Spielzeiten von 2021 bis 2023 führte er das Team als Captain an. Zur Saison 2023/24 wechselte er innerhalb der schwedischen Liga zu Rögle BK, bevor ihm ein Jahr später der Sprung in die NHL zu den Philadelphia Flyers gelang. In der besten Liga der Welt kam Ābols zu 64 Einsätzen und verbuchte dabei 15 Scorerpunkte (5 Tore, 10 Assists).

Seine Karriere in Zahlen

Source: Rodrigo Ābols @ Elite Prospects

482 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro