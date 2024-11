Neuzugang aus der DEL2: Lennart Otten wechselt zu den Moskitos Essen

Essen. (PM Moskitos) Lennart kommt aus dem Breisgau in den Pott. Zuletzt stand der 23-Jährige beim EHC Freiburg in der DEL2 unter Vertrag. Zusätzlich...

Zuletzt stand der 23-Jährige beim EHC Freiburg in der DEL2 unter Vertrag. Zusätzlich konnte der gebürtige Neusser mit einer Förderlizenz bei den Stuttgart Rebels Erfahrungen in der Eishockey Oberliga-Süd sammeln. Insgesamt kann Lennart in seiner jungen Karriere bereits auf rund 100 Spiele in der zweithöchsten Deutschen Spielklasse zurückblicken.

„Lennart ist ein Spieler, der eine Partie auf dem Eis gut lesen kann und von seiner Spielintelligenz lebt. Er kommt aus der Region und ist quasi wieder in der Heimat. Trotz seines jungen Alters wird er uns spielerisch verstärken“, sagt Trainer Danny Albrecht zum Neuzugang.

Lennart Otten zu seiner Verpflichtung: „Nachdem klar war, dass ich Freiburg verlasse, habe ich geschaut, wohin ich wechseln kann. Durch meine Kontakte, auch von früher, fiel die Wahl auf Essen, da ich viel Positives gehört habe. Daher war es für mich eine leichte Entscheidung. Ich komme aus der Gegend, habe meine Jugend bzw. die Nachwuchsmannschaften in Düsseldorf durchlaufen und aus diesem Grund war es natürlich auch nochmal einfacher, wieder den Schritt zurück in die Heimat zu machen. Ich freue mich auf das neue Team und ich denke, die Jungs werden mich gut aufnehmen und dann bin ich guter Dinge, dass das am Wochenende klappen wird.“

Lennart Otten # 6

Stürmer / schießt links

1,80 m / 77 kg

