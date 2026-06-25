Neuzugang aus der DEL: ESVK angelt sich Stürmer Hannu Tripcke

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren kann mit dem 20 Jahre alten Hannu Tripcke einen weiteren jungen, talentierten und hungrigen Neuzugang vorstellen.

Der gebürtige Mettmanner kommt vom DEL-Club Löwen Frankfurt nach Kaufbeuren und war in den letzten beiden Jahren auch per Leihe in der DEL2 für den EC Bad Nauheim und den EHC Freiburg sowie in der abgelaufenen Spielzeit für die Lausitzer Füchse im Einsatz. Seine Nachwuchszeit verbrachte er bei der Düsseldorfer EG, den Eisbären Berlin und für einen kurzen Abstecher auch in Kanada.

Der Rechtsschütze kann mit seinen 20 Jahren auch schon auf insgesamt 84 Spiele in der DEL2 zurückblicken und kam dabei auf 13 Scorerpunkte. Beim ESV Kaufbeuren wird Hannu Tripcke von nun an das Trikot mit der Rückennummer 13 tragen.

ESVK-Geschäftsführer Tobias Peukert über Hannu Tripcke „Mit Hannu Tripcke bekommen wir einen weiteren talentierten und hungrigen U24-Spieler in unseren Kader, der bereits zwei Jahre lang in der DEL2 aktiv war und auch schon DEL-Luft schnuppern konnte. Wir freuen uns auf ihn und sind überzeugt, dass er gut zu uns nach Kaufbeuren passt.“

Hannu Tripcke über seinen Wechsel zum ESVK: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit Chef-Trainer Sebastian Buchwieser über seine Pläne in Kaufbeuren. Ich freue mich eine gute Rolle einnehmen zu dürfen und bin heiß auf die kommende Saison.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Hannu Tripcke @ Elite Prospects

322 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro