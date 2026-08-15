Neuzugang aus der CEHL: Alexander Zaslavski verteidigt künftig in der Grafenstadt

Moers. (PM GSC) Große Freude bei den Black Tigers: Mit dem 28-jährigen Alexander Zaslavski wechselt ein erfahrener Verteidiger nach Moers, der in den vergangenen beiden Spielzeiten beim EHC Neuwied in der internationalen Central European Hockey League (CEHL) sein Können unter Beweis gestellt hat.

Der gebürtige Duisburger wurde im Nachwuchs der Düsseldorfer EG ausgebildet und feierte im Alter von 18 Jahren sein Debüt im Seniorenbereich für die zweite Mannschaft des Herner EV. Nach weiteren Stationen in Neuss, Dinslaken und Hamm trug Zaslavski in der Saison 2021/2022 das Trikot der Füchse Duisburg.

Anschließend wechselte er erstmals zum EHC Neuwied, der zu diesem Zeitpunkt noch in der Regionalliga spielte. Nach einer Saison bei den Eisadlern Dortmund kehrte der Verteidiger nach Neuwied zurück und lief dort in den vergangenen beiden Spielzeiten in der CEHL auf.

Zaslavski bringt viel Erfahrung mit in die Grafenstadt: In seiner bisherigen Laufbahn absolvierte er 17 Spiele in der CEHL, mehr als 120 Regionalligapartien, in denen er fast 80 Scorerpunkte sammelte, sowie zehn Spiele in der Oberliga.

„Ich freu mich auf die Saison mit Moers. Thomas hat sich sehr bemüht, mich nach Moers zu holen. Jetzt bin ich da und es kann losgehen,“ freut sich Alexander Zaslavski auf die neue Saison.

„Mit Alexander bekommen wir einen Top-Verteidiger, der in den letzten Jahren sein Können in verschiedenen Ligen gezeigt hat. Er kennt die Liga und wird uns helfen, damit unsere Abwehr in der nächsten Saison stabiler steht. Ich freue mich schon, ihn das erste Mal in unserem Trikot auf dem Eis zu sehen,“ erzählt Black-Tigers-Sprecher Markus Meyer begeistert über den Neuzugang.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Alexander Zaslavski @ Elite Prospects

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