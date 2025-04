Neuzugang auf der TorhÃ¼terposition: Eisadler verpflichten Christoph Oster!

Dortmund. (PM Eisadler) Manchmal könnte der Anlass nicht passender sein, denn die Eisadler dürfen ihren Fans an diesen „Ostertagen“ eine besondere Überraschung bereiten: Christoph Oster wechselt vom Ligakonkurrenten Ratingen an die Dortmunder Strobelallee!

Der mittlerweile 33-jährige gebürtige Wuppertaler spielte im Nachwuchs im Programm der Kölner Haie und bekam nach seiner Zeit in der höchsten deutschen Nachwuchsliga DNL einen Profivertrag bei der Düsseldorfer EG. Neben Spielpraxis bei den Füchsen aus Duisburg in der Oberliga sammelte er zudem Erfahrungen im Dress der deutschen Juniorennationalmannschaft in den Altersklassen U17 bis U20. Über die Stationen Essen, Herford, den Hannover Indians und den Hamburg Crocodiles landete er schließlich mit reichlich Oberligaerfahrung ausgestattet bei den Ratinger Ice Aliens, wo er für insgesamt 10 Jahre das Tor als standesgemäße Nr. 1 hütete.

Der sportliche Leiter Matthias Potthoff zu der Verpflichtung von Oster: „Christoph ist für uns eine enorme sportliche Verstärkung, zudem passt er menschlich hervorragend in unsere Kabine und wird uns auf der wichtigen Torhüterposition weiteren Rückhalt verleihen. Ich kenne ihn seit vielen Jahren persönlich, er ist ein disziplinierter und ehrgeiziger Profi und war in den letzten Jahren konstant der stärkste Torhüter im Bereich der Regionalliga. Wir freuen uns sehr, ihn für die Eisadler zu gewinnen.“

Oster über seinen Wechsel nach Dortmund: „Ich freue mich über die neue Herausforderung und komme klar mit dem persönlichen Ziel, den sportlichen Aufstieg zu realisieren. Ich werde von meiner Seite alles dafür tun, um meinen Beitrag dafür zu leisten. Die Aufgabe wird sicherlich nicht leichter als letztes Jahr, da die Liga mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich an Qualität gewinnen wird.“

Mit der Veröffentlichung des ersten Neuzugangs setzen die Verantwortlichen der Eisadler damit gleich ein deutliches Zeichen in der Kaderplanung. Über weitere Neuigkeiten des Kaders für die kommende Saison wird zeitnah informiert.

