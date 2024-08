Neuwied: EHC-Neuzugang bereitet sich mit NHL-Profi vor

Neuwied. (PM EHC) Der Name Alexandrov dürfte vielen Eishockey-Fans ein Begriff sein. Igor Alexandrov erzielte in 433 DEL-Spielen 129 Tore, Nikita Alexandrov absolviert mit...

Neuwied. (PM EHC) Der Name Alexandrov dürfte vielen Eishockey-Fans ein Begriff sein.

Igor Alexandrov erzielte in 433 DEL-Spielen 129 Tore, Nikita Alexandrov absolviert mit seinen 23 Jahren bereits 51 Einsätze für die St. Louis Blues in der NHL, der stärksten Liga der Welt.

Ein Teil dieser Eishockey-Familie wird in der Saison 2024/25 Teil des EHC Neuwied. Artjom Alexandrov, Sohn von Igor und Bruder von Nikita, hat einen Vertrag bei den Bären unterschrieben.

„Entscheidend war, dass der Verein und der Trainer mir das Selbstvertrauen geben, eine wichtige Rolle zu übernehmen und durch mehr Spielzeit der Mannschaft helfen zu können. Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt der 26-Jährige. Der läuferisch sowie technisch versierte und im Powerplay mit guten Qualitäten ausgestattete Außenangreifer hat in der Oberliga bereits für Herne, Höchstadt, Essen, die Hannover Indians und Hamm gespielt. Die Sommerpause führte Teile der Eishockey-Familie Alexandrov wieder einmal zusammen. „Meistens besuche ich Nikita in Amerika, wir trainieren und bereiten uns gemeinsam auf die Saison vor. Obwohl er drei Jahre jünger ist als ich, kann ich von ihm viel lernen, weil er schon sehr viel Erfahrung in der NHL und generell im Profibereich gesammelt hat“, schildert der EHC-Neuzugang.

Bären-Manager Carsten Billigmann hat einen Spieler mit vielfältigen Qualitäten an Land gezogen: „Artjom hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er sich als harter Arbeiter in den Dienst der Mannschaft stellt, aber auch scoren kann.“