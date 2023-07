Neuverpflichtung im Kasten der Saale Bulls: Nils Velm macht das Torhüter-Duo komplett

Halle. (PM Saale Bulls) Das Torhüter-Duo der Saale Bulls für die Spielzeit 2023/24 steht fest. Nils Velm wird sich neben Timo Herden in der...

Halle. (PM Saale Bulls) Das Torhüter-Duo der Saale Bulls für die Spielzeit 2023/24 steht fest.

Nils Velm wird sich neben Timo Herden in der kommenden Saison das hallesche Trikot überstreifen. Der 24-Jährige wechselt vom ESC Wohnbau Moskitos Essen an die Saale.

Velm, geboren in Mühlacker, rund zwölf Kilometer nordöstlich von Pforzheim in Baden-Württemberg gelegen, wurde beim SC Bietigheim-Bissingen ausgebildet, den er 2015 in Richtung Schwenningen verließ. Beim dortigen ERC hütete der Linksfänger das Gehäuse in der Deutschen Nachwuchs-Liga, schnupperte mehrfach als Backup beim Erstligisten Schwenninger Wild Wings DEL-Luft und sammelte durch eine bestehende Kooperation mit den Islanders vom EV Lindau in der Saison 2017/18 erste Erfahrungen in der Oberliga.

Zur folgenden Spielzeit wechselte Velm nach Nordamerika, wo er sich in der Western States Hockey League (WSHL) den El Paso Rhinos anschloss, dem zu diesen Zeitpunkten amtierenden WSHL-Meister. Beim texanischen Team war Velm die klare Nummer eins und hatte mit seinen Paraden maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Titelverteidigung der Rhinos. Am Ende seiner WSHL-Spielzeit fand sich sein Name in fast allen torhüterrelevanten Statistiken an Platz eins wieder: Kein Starter fuhr mehr Siege (31) ein, kein Goalie stand länger zwischen den Pfosten (2.325 Minuten) und kein Torhüter kassierte weniger Gegentore (GTS 1,73) als Velm, der seinen Kasten gleich fünfmal sauber halten konnte (zweitbester Ligawert).

Nach der folgenden Spielzeit in der American Collegiate Hockey Association (ACHA) für die University of Central Oklahoma holten die Lausitzer Füchse den jungen Torhüter zurück nach Deutschland. Bei den Füchsen in der DEL2 als Backup eingeplant, absolvierte Velm in seinem zweiten Jahr bei den Sachsen sieben Spiele, konnte sich gleich bei seinem ersten Zweitliga-Einsatz einen Shutout sichern. Spielpraxis abseits der Zweiten Liga sammelte der Schlussmann bei den Rostocker Piranhas in der Oberliga Nord sowie den Jungfüchsen Weißwasser in der Regionalliga Ost.

Zur abgelaufenen Saison schloss sich Velm den Moskitos Essen an, für die er in insgesamt 23 Partien zum Einsatz kam – so auch am 15. Januar dieses Jahres, als er den knappen 4:3-Heimsieg der Stechmücken gegen die Saale Bulls festhielt. Nun der Wechsel nach Halle, wo der Schlussmann mit der Trikotnummer 43 auflaufen wird. (Jy)

