Neuverpflichtung an der Bande der Schongau Mammuts

Schongau. (PM EAS) Die EA Schongau Mammuts setzen das erste starke Zeichen für die kommende Saison – und dieses kommt von der Bande: Domingo Grafunder übernimmt die Position des Headcoaches.

Der 39-jährige Holzkirchener bringt nicht nur Erfahrung, sondern vor allem Leidenschaft und einen klaren Plan mit nach Schongau. Seine Hockey-Wurzeln liegen im Nachwuchsbereich – unter anderem bei den Kölner Haien und beim TEV Miesbach – bevor er nach einer Pause den Weg zurück zum Eishockey fand und sich erfolgreich als Trainer entwickelte.

Binnen weniger Jahre führte ihn sein Weg bis zur A-Trainer-Lizenz. Stationen wie DEB-Camps, Einblicke in die DEL sowie seine Arbeit als Co-Trainer der U20 in Bad Tölz und als Development Coach haben ihn dabei geprägt.

Was ihn auszeichnet: Ein klar fokussierter, leistungsorientierter Ansatz – kombiniert mit einem feinen Gespür für die Menschen hinter den Spielern.

Der Kontakt nach Schongau kam nicht zufällig zustande. Bereits während der Saison 2025/26 war Grafunder aufgrund persönlicher Kontakte im Rahmen einer Hospitanz bei den Mammuts vor Ort. Dabei hat er den Verein, die Arbeitsweise und vor allem den besonderen „Spirit“ in Schongau kennengelernt – und sich bewusst für diesen Weg entschieden.

Mit großer Vorfreude blickt Grafunder auf das Sommertraining und die neue Saison. Seine Mission ist deutlich formuliert: Die Mammuts sollen den nächsten Schritt machen – und dabei zu einem Gegner werden, gegen den niemand gerne spielt.

Oder, wie er es selbst mit einem Augenzwinkern formuliert: „Wir wollen die Konkurrenz definitiv ärgern!“