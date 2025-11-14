Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Neustart in Freiburg mit Peter Salmik

14. November 20251 Mins read118
Sportlicher Leiter Peter Salmik vom EHC Freiburg - © Jan-Philipp Burmann / City-Press
Freiburg. (PM EHCF) Der Verein stellt Weichen für einen neuen gemeinsamen Weg.

Nach Ablauf der Freistellung von Sportdirektor Peter Salmik am 12. November 2025 haben der EHC Freiburg e.V. und Salmik ein ausführliches und konstruktives Gespräch über die zukünftige Ausrichtung des Vereins geführt. Beide Seiten sind dabei übereingekommen, die Zusammenarbeit fortzusetzen und gemeinsam einen neuen, zukunftsorientierten Weg einzuschlagen.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Weiterentwicklung der sportlichen Strukturen sowie die langfristige strategische Ausrichtung des Clubs. Die Vereinsführung und Peter Salmik teilen die gemeinsame Überzeugung, dass der eingeschlagene Prozess Stabilität und Perspektive für den Standort Freiburg schaffen wird.

Peter Salmik zeigte sich in den Gesprächen selbstreflektiert und betonte, dass es in den vergangenen Monaten in einigen Prozessen Verbesserungspotenzial gab. Er unterstrich, aus diesen Erfahrungen wichtige Impulse mitzunehmen und künftig noch stärker auf transparente und eng abgestimmte Arbeitsabläufe zu setzen.

Die Vereinsführung und Peter Salmik teilen die Überzeugung, dass dieser gemeinsame Neustart die Basis dafür bildet, die sportliche Ausrichtung des EHC Freiburg nachhaltig zu stärken. Im Fokus stehen dabei eine klare Strukturierung der sportlichen Prozesse sowie die Weiterentwicklung der Mannschaft.

Der EHC Freiburg richtet den Blick nun geschlossen auf die sportlichen Aufgaben der kommenden Wochen und Monate.

