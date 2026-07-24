Neun Härtetests warten auf die Hockey Tigers auf dem Weg in die Oberliga

Dornbirn. (PM Tigers) Die Vorfreude steigt: Nun steht auch das komplette Vorbereitungsprogramm fest.

Insgesamt neun Testspiele warten auf die Mannschaft, ehe Mitte September die Premierensaison in der deutschen Oberliga beginnt.

Der Fahrplan bietet dabei eine abwechslungsreiche Mischung aus Schweizer Spitzenteams, deutschen Oberligisten sowie zwei echten Leckerbissen für die heimischen Eishockeyfans.

Den Auftakt bildet am 19. August das Auswärtsspiel beim EHC Winterthur, ehe die Tigers gleich viermal in Folge vor heimischem Publikum im Messestadion Dornbirn antreten. Zu Gast sind dabei der EHC Seewen, der traditionsreiche EHC Arosa, sowie die Oberligisten EV Füssen und die Stuttgart Rebels.

Mit dem Auswärtsspiel bei den Black Hawks Passau wartet Anfang September bereits der nächste deutsche Gegner auf die Mannschaft, dort bietet sich besonders eine erste Auswärtsfahrt, da zeitgleich die Passauer Herbstdult stattfindet. Am 8. September folgt der erste der beiden Höhepunkte in der Vorbereitung. Im Messestadion kommt es zum letzten freundschaftlichen Duell gegen den EV Lindau, bevor beide Mannschaften wenige Tage später als Ligakonkurrenten in der Oberliga Süd aufeinandertreffen.

Die Zuschauer dürfen sich dabei nicht nur auf hochklassiges Eishockey freuen – die beiden Mannschaften haben für diesen Abend auch eine Überraschung vorbereitet, die den Grundstein für das neues Kapitel der Derbygeschichte legen soll.

Ein weiterer Höhepunkt folgt nur drei Tage später. Am 11. September treffen die Tigers in Feldkirch auf den Vorarlberger ICE Hockey League-Vertreter, den Pioneers Vorarlberg. Das Duell mit dem Erstligisten verspricht eine ideale Standortbestimmung unmittelbar vor dem Saisonstart und bietet den Fans noch einmal Eishockey auf höchstem Niveau.

Besonders erfreulich für alle Dauerkartenbesitzer: Die Saisonkarten der Tigers gelten nicht nur für sämtliche Heimspiele der Vorbereitung, sondern auch für das Auswärtsspiel gegen die Pioneers Vorarlberg in Feldkirch. Damit erhalten die Fans insgesamt sechs Vorbereitungsspiele inklusive des attraktiven Vorarlberg-Duells ohne zusätzliche Eintrittskosten. Details zum Vorverkauf kommen am Wochenende.

Den Abschluss der Testspielserie bildet schließlich am 12. September das Gastspiel bei den Pikes Oberthurgau in Romanshorn. Nur wenige Tage später beginnt für die Tigers dann das nächste Kapitel der Vereinsgeschichte – die erste Saison in der deutschen Oberliga.

Das Vorbereitungsprogramm im Überblick

Datum Gegner Spielort

Mittwoch, 19. August EHC Winterthur Winterthur

Samstag, 22. August EHC Seewen Dornbirn

Mittwoch, 26. August EHC Arosa Dornbirn

Samstag, 29. August EV Füssen Dornbirn

Dienstag, 1. September Stuttgart Rebels Dornbirn

Freitag, 4. September Black Hawks Passau Passau

Dienstag, 8. September EV Lindau Dornbirn

Freitag, 11. September Pioneers Vorarlberg Feldkirch

Samstag, 12. September Pikes Oberthurgau Romanshorn

Mit neun abwechslungsreichen Testspielen gegen nationale und internationale Gegner bietet die Vorbereitung optimale Möglichkeiten, die Neuzugänge zu integrieren und sich Schritt für Schritt auf die Herausforderungen der Oberliga einzustellen. Gleichzeitig dürfen sich die Fans bereits vor Saisonbeginn auf einige echte Eishockey-Highlights freuen.

136 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht