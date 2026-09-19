Neuling Hockey Tigers feiert Auftakt nach Maß! Aufopferungsvoll kämpfende Wölfe unterliegen knapp

Dornbirn / Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe traten stark ersatzgeschwächt, aber mit knapp 450 Fans im Rücken die Reise nach Vorarlberg an.

Für die verletzten Boyko, Lahtinen, Valasek und Ziesche rückten Krieger und Thal per Förderlizenz aus Amberg beziehungsweise Weiden sowie Tryout-Spieler Giesl in den Kader. Die Porzellanstädter kämpften in einer teils hektischen Partie aufopferungsvoll, glichen zweimal aus und unterlagen erst durch einen späten Überzahltreffer der Gastgeber knapp mit 3:4.

Druckvolle Tigers gehen in Führung

Die Gastgeber agierten – wie erwartet – von Beginn an druckvoll und die Wölfe waren zunächst mit Abwehrarbeit beschäftigt. Bereits in der zweiten Minute jubelten die Gastgeber über den Führungstreffer. Dornbirn setzte Selb durch ein aggressives Forechecking unter Druck, provozierte dadurch einen Scheibenverlust in der Verteidigungszone und nutzte dies durch Metzler-Wagner eiskalt aus. Selb konnte sich nach dem Gegentreffer etwas aus der anfänglichen Umklammerung befreien und erarbeitete sich selbst durch Giesl und Sturm Chancen. Im weiteren Verlauf hielten sich die Wölfe in Unterzahl – Brown saß wegen eines Bandenchecks draußen – schadlos. Die größte Chance gehörte in dieser Phase sogar den Gästen, doch Klöpper traf die Scheibe im Abschluss nicht sauber. Die Porzellanstädter verstanden es nun, den Tigers in der Offensive keine gefährlichen Abschlüsse auf Weidekamp zuzulassen. Auf der anderen Seite scheiterten Kuqi und Klöpper sowie

Gelke und Pauker aus aussichtsreicher Position. Auch Browns Abschluss kurz vor der Drittelpause wurde vom starken Widhalm im Tigers-Tor abgewehrt.

Zerfahrenes Mitteldrittel

Der mittlere Spielabschnitt war geprägt durch viele Strafen auf beiden Seiten und die Unparteiischen hatten ihre Mühe, die Kontrolle über das Spiel zu behalten. Aber der Reihe nach: Zuerst ließen die Wölfe – unter anderem durch Kuqi – hochkarätige Ausgleichschancen ungenutzt. In der 28. Minute stand dann Wölfe-Keeper Weidekamp im Rampenlicht, der mit drei starken Paraden innerhalb weniger Sekunden den zweiten Treffer für die Gastgeber verhinderte. Kurz darauf wurde Tramm regelwidrig gescheckt. Mehrere daraus resultierende Scharmützel sorgten für regen Betrieb auf den Strafbänken. Selb musste nach diesen Aktionen weiter in Unterzahl agieren und dies nutzten die Tigers zu einem weiteren Treffer. Doch die ersatzgeschwächten Wölfe gaben nicht auf und zogen im weiteren Verlauf ein starkes Powerplay auf, doch für Klöpper, Gelke und Weiß gab es kein Vorbeikommen an Widhalm, der auch in der Schlussphase noch einmal stark gegen Weiß parierte. 72 Sekunden vor der Pausensirene durften die Wölfe dann aber endlich jubeln: Rubin hatte die Scheibe nach gutem Zuspiel von Brown zum Anschlusstreffer über die Linie gedrückt.

Wölfe gleichen zweimal aus

Im Schlussabschnitt hatten sich die Selber Wölfe einiges vorgenommen und kamen in der 43. Minute durch Brown verdient zum Ausgleich. Zweieinhalb Minuten später konnten die Gastgeber in Überzahl jedoch die Führung wiederherstellen. Nun wog die Partie hin und her. Rubin und Kuqi waren dem Ausgleich nah, während auf der anderen Seite Weidekamp mehrmals seine Farben im Spiel hielt. In der 56. Minute war es dann Müller, der in Überzahl per Direktabnahme zum 3:3 traf. Als viele schon auf die Verlängerung schielten, bekamen die Tigers noch einmal ein Powerplay zugesprochen. Und diese nutzten die Gastgeber zum Siegtreffer.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

HC Tigers: Widhalm (Reichhalter) – Lindström, Flick, Wempe, Liesch, König, Mussbacher, Brunner, Wimmer – Lipsbergs, Ludin, Theirich, Lebeda, Wernicke, Jürgens, Metzler-Wagner, Sticha, Pöschmann, Grasser, Haiböck, Metzler

Selber Wölfe: Weidekamp (Rose) – Gläßl, Tramm, Müller, Raab, Hördler, Sturm, Ulrich – Giesl, Rubin, Brown, Klöpper, Weiß, Kuqi, Pauker, Thal, Gelke, Klughardt, Bauer, Krieger

Tore: 2. Min. 1:0 Metzler-Wagner (Pöschmann); 29. Min. 2:0 Jürgens (Lindström; 4/3); 39. Min. 2:1 Rubin (Brown, Giesl); 43. Min. 2:2 Brown (Giesl, Rubin); 45. Min. 3:2 Jürgens (Ludin, Lindström; 4/3); 56. Min. 3:3 Müller (Sturm, Brown; 5/4); 60. Min. 4:3 Ludin (Lindström; 5/4)

Strafzeiten: Dornbirn 22 + je 5 gegen Lebeda und Pöschmann, Selb 26 + 5 gegen Weiß

Schiedsrichter: Spiegl, Kalnik (Fowler, Krumpholz)

Zuschauer: 1.224

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