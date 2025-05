Neuigkeiten aus dem Selber Wolfsbau: Emotionaler Abschied von Kevin Carr / Neuer Trainer wird am kommenden Montag vorgestellt

Selb. (PM Wölfe) Schweren Herzens müssen die Selber Wölfe ihren Torhüter Kevin Carr ziehen lassen.

Der Kanadier überzeugte sowohl durch seine Leistungen auf dem Eis als auch seinen Charakter. Eine Vertragsverlängerung kam aber nicht in Frage, da in der Oberliga keine Importspieler auf der Torhüterposition erlaubt sind. Derweil wird hinter den Kulissen mit Hochdruck an der kommenden Saison gearbeitet. So ist unter anderem die Trainerfrage bereits geklärt. Der neue Mann an der Bande wird am kommenden Montag im Rahmen einer Sponsorenveranstaltung vorgestellt.

Ein echter Glücksgriff

Kevin Carr entpuppte sich für die Selber Wölfe als echter Glücksgriff. So war es doch oft der kanadische Goalie, der seinem Team durch starke Leistungen Siegchancen wahrte. Obwohl die Selber Wölfe am Ende der Hauptrunde auf dem letzten Platz standen und die meisten Gegentore zu verzeichnen hatten, kam der 34-Jährige auf eine starke Fangquote von knapp 92 Prozent. Damit landete er unter den Top 7 derer DEL2-Torhüter, die mindestens 10 Spiele absolviert hatten. Auch den Augen der Experten blieben die Leistungen von Kevin Carr nicht verborgen, weshalb der Selber Goalie verdienterweise bei der Wahl zum „DEL2-Torhüter des Jahres“ unter den Top 3 landete.

Emotionaler Abschied

Kevin Carr und seine kleine Familie fühlten sich am Eishockeystandort Selb und in der Region pudelwohl. Dies wird unter anderem durch ein emotionales Videostatement von Kevin Carr deutlich. Hier schwärmt der Kanadier von den außergewöhnlichen Rahmenbedingungen, die den Sportlern am Standort geboten werden. Es fühle sich fast an, als wäre man an einem NHL-Standort. Auch gegenüber den Fans ist der erfahrene Profispieler, der schon mehrere Europa-Stationen in seiner Vita stehen hat, voll des Lobes. Es gäbe nicht viele Orte, wo man in einer so kleinen Stadt so viel Leidenschaft findet. Zudem macht er auch seine Enttäuschung über den sportlichen Abstieg deutlich und bedauert, dass er selbst nicht mehr zu einem besseren Abschneiden beitragen konnte, egal ob in der Haupt- oder Endrunde.

Botschaft an alle Fans, Unterstützer, Mitarbeiter und Ehrenamtliche

Am Ende des Videos hat Kevin Carr eine wichtige Botschaft an alle, die es mit den Selber Wölfen halten: „Behaltet eure Leidenschaft und Begeisterung bei, hier zur Halle zu kommen und eure Motivation, die Jungs anzufeuern. Denn wir werden das jetzt mehr denn je benötigen!“

Die Selber Wölfe bedanken sich bei Kevin Carr für seinen Einsatz in der vergangenen Saison und wünschen ihm beruflich als auch privat alles Gute!

Weichenstellungen für die kommende Saison laufen

Hinter den Kulissen wird derweil akribisch auf einen erfolgreichen Neustart in der Oberliga hingearbeitet, wie Wölfe-Geschäftsführer Sven Gerike bestätigt: „Die Trainerfrage ist bereits geklärt. Unseren neuen Mann an der Bande stellen wir am kommenden Montag im Rahmen einer Sponsorenveranstaltung vor. Erste Meldungen zum Mannschaftskader werden kurz darauf folgen. Auch im Sponsoring-Bereich haben wir schon einige Erfolge erzielen können. Unter anderem wird am kommenden Wochenende das „Geheimnis“ um unseren neuen Brauereipartner gelüftet werden.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV