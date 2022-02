Neues Zeitalter der Bandenwerbung in der DEL

Neuss. (PM DEL) In drei Arenen der PENNY DEL hat ein neues Zeitalter der Bandenwerbung begonnen. PENNY, Namensgeber der Liga, hat bei den Eisbären...

Neuss. (PM DEL) In drei Arenen der PENNY DEL hat ein neues Zeitalter der Bandenwerbung begonnen.

PENNY, Namensgeber der Liga, hat bei den Eisbären Berlin, den Kölner Haien sowie den Adler Mannheim eine voll automatisierte LED-Bande eingeführt. Auf den sieben Millimeter starken LED-Folien wird an allen drei Standorten eine innovative Fanaktivierung ausgespielt. So hat PENNY den Fans der drei Teams die Möglichkeit gegeben, eigene Botschaften auf die LED-Bande zu bringen und somit das eigene Team auf innovative Weise anzufeuern. Dafür wurde via Facebook und Instagram auf den jeweiligen Clubkanälen aufgerufen. Pro Club wurden sechs Botschaften ausgewählt, die während des Spiels laufen.

Marcus Haus, Marketingleiter PENNY, sagt: „Mit unserer innovativen LED-Bande, die wir aktuell an drei Standorten pilotieren, zeigen wir unseren Anspruch das deutsche Eishockey auch werbetechnisch weiterzuentwickeln. Die Umsetzung dieser vollautomatisierten Bande war nur durch die exzellente Zusammenarbeit aller Beteiligten möglich, für die ich mich ausdrücklich bedanke. Von Anfang an planten wir diese LED-Bande vor allem auch als Fanbande und wir werden den Fans immer wieder die Möglichkeit geben, diese Bande für ihre Botschaften zu nutzen.“

Die LED-Folien werden über einen Rechner bedient. Dabei ist das System so programmiert, dass die LED-Bande an die Stadionuhr gekoppelt ist. Das bedeutet, dass die Bande bei laufendem Spiel ein statisches Bandenlogo zeigt und sobald die Uhr stoppt, werden die Videoanimationen abgespielt.

„Die LED-Folien werden dank einer Kopplung an die Stadiontechnik automatisch und regelkonform bedient. Das ist eine Weltneuheit. Wir danken PENNY, der PENNY DEL und allen beteiligten Club-Vertretern für die unermüdliche und lösungsorientierte Zusammenarbeit und gratulieren herzlich zur gelungenen Premiere“, so Pierre Fasel, Managing Director Frontleft AG. Das Unternehmen Frontleft vermarktet die LED-Folien.