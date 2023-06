Neues Vertragsangebot ausgeschlagen! Selber Eigengewächs schließt sich nach 18 Jahren einem anderen Club an

Selb. (PM Wölfe) Obwohl Lukas Klughardt erst 23 Jahre alt ist, läuft er schon eine gefühlte Ewigkeit für die Profimannschaft der Selber Wölfe auf....

Selb. (PM Wölfe) Obwohl Lukas Klughardt erst 23 Jahre alt ist, läuft er schon eine gefühlte Ewigkeit für die Profimannschaft der Selber Wölfe auf.

Nach sieben Saisons ist nun Schluss für den quirligen Stürmer. Ein neues Vertragsangebot seines Heimatclubs hat der gebürtige Selber ausgeschlagen. Eine Entscheidung, die er nicht leichtfertig getroffen hat.

Die Gründe sind nachvollziehbar

„Es ist sehr schade, dass Lukas unser Angebot nicht angenommen hat. Wir verlieren mit ihm ein Eigengewächs und somit auch eine wichtige Identifikationsfigur im Kader. Letztendlich kann man seine Entscheidung aber nachvollziehen und muss diese auch akzeptieren“, gibt Jürgen Golly einen Einblick in die Gespräche, die mit dem 23-Jährigen geführt wurden. Somit ist nun nach 156 Oberliga- und 91 DEL-2 Einsätzen im Trikot seines Heimatvereins Schluss für die #36 bei den Selber Wölfen. Dies ist aber nicht gleichbedeutend mit einem Karriereende. Denn diese wird Lukas Klughardt ab der kommenden Saison bei einem anderen Club weiterführen. Dass man den Entschluss seitens der Wölfe-Verantwortlichen bedauert, man aber im Guten auseinandergeht, betont Geschäftsführer Thomas Manzei: „Auch für Lukas werden unsere Türen immer offenstehen.“

Trotz Doppelbelastung bis in die DEL2

Lukas Klughardt bekam bereits als 16-Jähriger seine ersten Einsätze in der damaligen Oberliga und eroberte durch seinen unbändigen Einsatzwillen sowie seine unbekümmerte Spielweise sofort die Herzen der Fans. Er ist einer, der keinen Zweikampf scheut, auch wenn der Gegner körperlich überlegen scheint. Vielmehr spielt der Stürmer in solchen Situationen seine Agilität aus. Auch neben dem Eis hatte Lukas Klughardt immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und trug so zur guten Stimmung im Team bei. Während seiner kompletten Zeit im Profiteam der Selber Wölfe, mit dem er 2020/2021 in die DEL2 aufgestiegen ist und anschließend zweimal den Klassenerhalt in der zweithöchsten Spielklasse sicherte, konzentrierte sich der Stürmer nie ausschließlich auf den Sport: Nach seinem Schulabschluss absolvierte er eine Berufsausbildung. Anschließend blieb er seinem Ausbildungsbetrieb treu und war dort bis zuletzt zumindest noch in Teilzeit tätig. Beruflich seinen Mann zu stehen und parallel dazu Profisport auf DEL2-Niveau zu betreiben, ist eine Herkulesaufgabe und organisatorische Meisterleistung, die Lukas Klughardt über lange Zeit hinweg gestemmt hat. Ab sofort wird er sportlich etwas kleinere Brötchen backen und sich einem anderen Club anschließen.

„Ich durfte 6 Jahre lang meinen Kindheitstraum leben“

„Die Entscheidung, das neue Vertragsangebot meines Heimatvereins nicht anzunehmen und mich einem anderen Club anzuschließen, ist mir definitiv nicht leichtgefallen“, gibt Lukas Klughardt einen Einblick in seine Überlegungen. „Schließlich habe ich im September 2005 hier mit dem Eishockey angefangen und durfte jetzt die vergangenen 6 Jahre meinen Kindheitstraum, für die Seniorenmannschaft der Selber Wölfe vor diesen großartigen Fans zu spielen, leben.“ Gefragt nach seinen Karriere-Highlights weiß Lukas Klughardt gar nicht, wo er anfangen soll: „Da gab es viele überragende Momente, die ich nie vergessen werde. Angefangen bei meinem ersten Einsatz in der Profi-Mannschaft über den Aufstieg in die DEL2 – ein Erlebnis, das man als Sportler nur selten erleben darf – bis hin zu meinem ersten Tor in der DEL2. Das sind Eindrücke, die mir keiner mehr nehmen kann.“

„Es ist für mich an der Zeit, eine neue sportliche Herausforderung zu suchen“

Trotz aller positiven Erinnerungen und der großen Loyalität zu seinem Heimatverein, wird sich Lukas Klughardt nun einem anderen Club anschließen: „Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich so eine lange Zeit hier spielen und den Verein auf dem Weg zurück in die zweithöchste Liga begleiten durfte. Nun ist es für mich allerdings an der Zeit, mir eine neue sportliche Herausforderung zu suchen. Diesen Schritt zu gehen, war für mich keine leichte Entscheidung, aber für meine sportliche Zukunft ist er notwendig. Danke, Selb!“

Die Selber Wölfe bedanken sich bei Lukas Klughardt für seinen langjährigen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft privat, beruflich und sportlich alles Gute!

2672 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.