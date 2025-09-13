Neues Trainerduo und viel Elan: U20 schickt schlagfertige Truppe aufs Eis

Sonthofen. (PM ERC) Ähnlich wie die erste Mannschaft des ERC Sonthofen wird auch die U20 des Oberallgäuer Traditionsvereins in wenigen Wochen wieder in der Landesliga auf Punktejagd gehen.

Die gute Nachricht vorweg: Die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben freuen sich, wie in der vergangenen Saison auch eine motivierte und schlagfertige Nachwuchstruppe aufs Eis schicken zu können – mit neuem Trainerduo an der Bande.

Trainer der U20 ist in diesem Jahr Chad Frost, der im März noch im Dress der ersten Mannschaft auflief und versuchte, das Halbfinalaus gegen die Wanderers Germering mit zu verhindern. Nun rückt er ins erste „Trainer-Glied“ und wird zusammen mit Pascal Kröber die Geschicke der U20 leiten. Erstes Saisonspiel der Schwarz-Gelben ist am 11. Oktober an der heimischen Hindelanger Straße gegen EA Schongau.

Beide freuen sich ungemein auf die neue Aufgabe, was insbesondere auch für Kröber gelten dürfte, der in diesem Sommer an seine alte Wirkungsstätte Sonthofen zurückkehrte und mit seiner Erfahrung nicht nur die Abwehr der ersten Mannschaft noch sattelfester machen, sondern seine Erfahrung auch die jungen Wilden weiterreichen soll.

Primäres Ziel der U20: Das Team möchte das Niveau der abgelaufenen Spielzeit aufgreifen und noch den ein oder anderen Sieg mehr einfahren. In der Saison 2024/25 belegte die U20 der Sonthofer in der Landesliga-Tabelle den vierten Platz bei insgesamt sieben Mannschaften. In 18 Hauptrundenpartien fuhr der Nachwuchs acht Siege ein – eine ordentliche Bilanz, auf der nun aufgebaut werden soll.

Das Trainerduo Frost/Kröber blickt auf einen gut aufgestellten Kader, dem aktuell drei Torhüter und 21 Feldspieler angehören werden. Darunter auch einige Spieler, die bereits jede Menge Erfahrung in der ersten Mannschaft von Helmut Wahl und Vladimir Kames aufweisen können, so zum Beispiel Keeper Felix Ottenbreit, die Verteidiger Marc Hindelang und Aaron Grillinger sowie die Offensivkräfte Luca Bucher und Eyk Junker.

Insbesondere Aaron Grillinger und Marc Hindelang werden vornehmlich wieder im Training und bei Spielen der ersten Mannschaft eingesetzt werden und vermutlich nur sporadisch für die U20 auflaufen. Keeper Felix Ottenbreit, Luca Bucher, Eyk Junker und auch Markus Walter können sich ebenfalls Hoffnungen machen, an Übungseinheiten von Helmut Wahl und Vladimir Kames teilzunehmen oder an Spieltagen gar im Lineup zu stehen. Diese Entscheidungen werden die Coaches der U20 und ersten Mannschaft in enger Absprache vornehmen.

Die Coaches der U20 sind sich sicher, dass der Nachwuchs mit viel Elan und Leidenschaft in die neue Spielzeit gehen werden. Alle Verantwortlichen freuen sich jetzt schon auf die neue Landesliga-Saison!

Der Kader der U20 des ERC Sonthofen

Trainer: Chad Frost, Pascal Kröber

Torhüter: Jona Zellinger, Felix Ottenbreit, Lisa Schäfer

Abwehr: Korbinian Gilb, Marc Hindelang, Anna Fischer, Damiano d’Aloisio, Aaron Grillinger, Niklas Schneider, Demir Hür, Leo Schäfer, Christian Waltner

Sturm: Kilian Elgaß, Leo Merk, Markus Walter, Noah Ottenbreit, Felix Senst, Luca Bucher, Eyk Junker, Bryan Wanscheid, Ben Verfürth, Leon Waginger, Niklas Ottenbreit, Fabio Gallizzi

Mannschaftsführerin: Dana Verfürth

Betreuer: Tom Bucher, Christian Zellinger