Neues PrÃ¤sidium der Black Wings komplett

Linz. (PM Black Wings) Das erste Teilstück der Modernisierungs- und Neustrukturierungsetappe des EHC Black Wings Linz ist vollendet.

Ab dem heutigen Montag wird das neuformierte Präsidium rund um Präsident Peter Freunschlag sowie den beiden bereits präsentierten Vize-Präsidenten Thomas Füchsel und Mag. Peter Schöppl um Dr. Peter Nader, ebenfalls als Vize-Präsident, erweitert. Mit der Präsentation von Dr. Peter Nader konnten die ehemaligen VizePräsidenten Karl Egger, Peter Zauner und Peter Matausch – trotz der weltweit aktuell großen gesundheitlichen und wirtschaftlichen COVID-19Krise – innerhalb von nur fünf Wochen hochkarätig nachbesetzt werden. Dr. Peter Nader ist seit zwei Jahrzehnten als selbständiger Rechtsanwalt in Oberösterreichs Landeshauptstadt tätig. Der 50-jährige Linzer lebt seine Begeisterung für Sport seit Kindestagen vor – u.a. schaffte er den Sprung ins Handball-Juniorennationalteam und errang mehrere Top-Platzierungen bei den österreichischen Tennis-Staatsmeisterschaften. Nicht nur aktiv verfügt Nader über eine breitgefächerte Sporterfahrung. Seit rund 10 Jahren führt er als Obmann erfolgreich den ÖTB TV Urfahr, der sich seither zu einem absoluten Vorzeigeverein in Oberösterreichs Tennislandschaft entwickelte. Internationale Erfahrung im Spitzensport konnte sich Nader gemeinsam mit seinem Kollegen Alexander Sperr in der Karriereberatung von Profifußballspielern aneignen. Der Oberösterreicher streicht seine größten Learnings im Fußball-Business hervor: „Im Fußball durfte ich eine immense Zahl unterschiedlicher Charaktere kennenlernen. Diese Erfahrung hilft mir vor allem auch bei zwischenmenschlichen und kommunikativen Themen.“ Nader, der künftig die Kommunikation und juristische Themen verantwortet, erklärt, worauf er besonderen Wert legt: „Mir lacht das Herz, wenn ich mir die Spiele der Black Wings ansehe, die die Linzer Eishalle wöchentlich zum Beben bringen sowie Groß und Klein für den Eishockeysport begeistern. Eishockey ist in Linz keine Randsportart, sondern die Black Wings haben es geschafft, die Massen zu begeistern. Ein wesentlicher Baustein eines erfolgreichen Vereines ist der familiäre Umgang mit den Mitgliedern, den Vorstandskollegen, den Spielern, Sponsoren und Fans, denn nur das Team als Ganzes gewinnt Meisterschaften und jeder Einzelne soll ein Mosaikstein des Erfolges sein.

Zusätzlich sehe ich meine Aufgabe darin, mit meinen juristischen Fachkenntnissen die besten Lösungen für Anliegen der Black Wings zu finden.“ Präsident Peter Freunschlag freut sich über die Komplettierung des neuen Präsidiums: „Dr. Peter Nader ist der hochkarätige, finale Puzzlestein des neuen Präsidiums des EHC Black Wings Linz. Ich durfte Peter bereits in der Vergangenheit als engagierten, umtriebigen und extrem erfahrenen Vollprofi kennenlernen. Seine Loyalität und Aufopferung für das oberösterreichische Sportvereinswesen verdienen allerhöchsten Respekt. Diese menschlichen Qualitäten wollte ich unbedingt im neuen Vorstandsteam haben, denn nur gemeinsam können wir unseren Herzensverein bestmöglich weiterentwickeln. Ich bin mir sicher, dass dies Thomas Füchsel, Dr. Peter Nader, Mag. Peter Schöppl, General Manager Gregor Baumgartner und mir – unterstützt durch die herausragende BlackWings-Familie – auch gelingen wird.“

Das neuformierte Präsidium des EHC LIWEST Black Wings Linz im Überblick: Präsident: Peter Freunschlag (Organisationsentwicklung und Profibetrieb) Vize-Präsident: Thomas Füchsel (Finanzen, Sponsoring und Nachwuchs) Vize-Präsident: Dr. Peter Nader (Kommunikation und juristische Themen) Vize-Präsident: Mag. Peter Schöppl (Recht und Strategie)