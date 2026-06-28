Neues Gesicht bei den Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein vermeldet mit Laurens van Leyen den nächsten Neuzugang für die kommende Spielzeit.

Der 18jährige Verteidiger wechselt aus der U20 der Düsseldorfer EG nach Ostwestfalen und geht in sein erstes Profijahr. Eishockey hat er praktisch in die Wiege gelegt bekommen. Vater Thorsten war früher selbst Profispieler und ist bei der DEG seit mehreren Jahren für die U17 zuständig. Dennoch führt der Weg von Laurens nun nach Ostwestfalen, nachdem er in der vergangenen Saison als Förderlizenzspieler beim Herner EV bereits erste Eiszeit in der Oberliga gesammelt hat.

„Der Kontakt nach Herford ist über meinen Berater zu Chefcoach Henry Thom erfolgt. Die Gespräche waren sehr positiv und haben mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich war beeindruckt, wie sehr sich Henry Thom darum bemüht hat, dass mein Weg nach Herford gehen sollte. Ich möchte mir in der kommenden Saison viel Eiszeit verdienen und will diese dann nutzen, um der Mannschaft bestmöglich zu helfen. Läuferisch glaube ich nicht an einen so großen Unterschied, jedoch erwarte ich, dass das Spiel physischer und taktisch viel ausgeprägter sein wird. Den einen oder anderen Spieler kenne ich zumindest ein wenig über Umwege und ich weiß, dass es Spieler gibt, die früher auch im Nachwuchsbereich der DEG waren. Ich freue mich schon auf meine Zeit in Herford und werde im August meinen Umzug vornehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt nutze ich natürlich noch die Trainingsmöglichkeiten in meiner Heimat“, so Laurens van Leyen in einem ersten Statement für seinen neuen Verein.

„Laurens ist ein junger rechtsschießender Verteidiger, der in Düsseldorf sehr gut ausgebildet wurde. Ich habe viel Videomaterial von ihm angeschaut und viel Gutes gesehen. Er verfügt über ein starkes Positionsspiel und bringt viel Spielintelligenz mit. Er wird jetzt bei uns seinen ersten Schritt im Männerbereich gehen, auch wenn er in der vergangenen Saison schon Einsätze beim Herner EV hatte. Ich bin bei Laurens guter Dinge, dass er seinen Weg mit den Ice Dragons gehen wird“, so Henry Thom zum HEV-Neuzugang.

Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins sowie die Ice Dragons-Fans freuen sich auf das nächste junge und neue Gesicht in Ostwestfalen und wünschen Laurens van Leyen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Premierensaison.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Laurens van Leyen @ Elite Prospects

342 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro