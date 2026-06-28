Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord Herforder EV Neues Gesicht bei den Ice Dragons
Herforder EVTransfer-News

Neues Gesicht bei den Ice Dragons

Laurens van Leyen wechselt nach Herford

28. Juni 20262 Mins read59
Share
Laurens von Leyen - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein vermeldet mit Laurens van Leyen den nächsten Neuzugang für die kommende Spielzeit.

Der 18jährige Verteidiger wechselt aus der U20 der Düsseldorfer EG nach Ostwestfalen und geht in sein erstes Profijahr. Eishockey hat er praktisch in die Wiege gelegt bekommen. Vater Thorsten war früher selbst Profispieler und ist bei der DEG seit mehreren Jahren für die U17 zuständig. Dennoch führt der Weg von Laurens nun nach Ostwestfalen, nachdem er in der vergangenen Saison als Förderlizenzspieler beim Herner EV bereits erste Eiszeit in der Oberliga gesammelt hat.

„Der Kontakt nach Herford ist über meinen Berater zu Chefcoach Henry Thom erfolgt. Die Gespräche waren sehr positiv und haben mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich war beeindruckt, wie sehr sich Henry Thom darum bemüht hat, dass mein Weg nach Herford gehen sollte. Ich möchte mir in der kommenden Saison viel Eiszeit verdienen und will diese dann nutzen, um der Mannschaft bestmöglich zu helfen. Läuferisch glaube ich nicht an einen so großen Unterschied, jedoch erwarte ich, dass das Spiel physischer und taktisch viel ausgeprägter sein wird. Den einen oder anderen Spieler kenne ich zumindest ein wenig über Umwege und ich weiß, dass es Spieler gibt, die früher auch im Nachwuchsbereich der DEG waren. Ich freue mich schon auf meine Zeit in Herford und werde im August meinen Umzug vornehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt nutze ich natürlich noch die Trainingsmöglichkeiten in meiner Heimat“, so Laurens van Leyen in einem ersten Statement für seinen neuen Verein.

„Laurens ist ein junger rechtsschießender Verteidiger, der in Düsseldorf sehr gut ausgebildet wurde. Ich habe viel Videomaterial von ihm angeschaut und viel Gutes gesehen. Er verfügt über ein starkes Positionsspiel und bringt viel Spielintelligenz mit. Er wird jetzt bei uns seinen ersten Schritt im Männerbereich gehen, auch wenn er in der vergangenen Saison schon Einsätze beim Herner EV hatte. Ich bin bei Laurens guter Dinge, dass er seinen Weg mit den Ice Dragons gehen wird“, so Henry Thom zum HEV-Neuzugang.

Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins sowie die Ice Dragons-Fans freuen sich auf das nächste junge und neue Gesicht in Ostwestfalen und wünschen Laurens van Leyen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Premierensaison.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Laurens van Leyen @ Elite Prospects

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns
342
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?


Share
Previous post Finnischer Defender verstärkt die Rockets

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Eisadler DortmundTransfer-News

Weiterer Neuzugang bei den Eisadlern

Dortmund. (PM Eisadler) Mit Lennard Schmitz melden die Eisadler Dortmund den nächsten...

By28. Juni 2026
DamenTransfer-News

Ein „Schweizer Taschenmesser“ für die Indians Frauen

Memmingen. (PM ECDC) Die zweite EU-Kontingentstelle besetzen die Indians-Frauen mit der 22-jährigen...

By28. Juni 2026
Blue Devils WeidenTransfer-News

„Knacki is back“ – Blue Devils Weiden verpflichten Jordan Knackstedt

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden verstärken ihre Offensive und...

By28. Juni 2026
EG Diez-LimburgTransfer-News

Finnischer Defender verstärkt die Rockets

Limburg. (PM EG DL) Die EG Diez-Limburg hat die erste EU-Importstelle besetzt....

By28. Juni 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten