Neues Gesicht bei den Ice Dragons Herford

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein war in den vergangenen Spielzeiten auch eine gute Anlaufstelle für Talente.

Mit Tom Fitschen wechselt nun ein weiterer junger Spieler aus der DNL zu den Ice Dragons und geht in seine erste Profisaison. Der 19jährige Stürmer kommt mit der Empfehlung von 42 Scorerpunkten bei 12 eigenen Treffern von der U20-Mannschaft der Eisbären Juniors Berlin, bei denen er in der vergangenen Saison auch als Kapitän fungierte.

HEV-Chefcoach Henry Thom hat den Herforder Neuzugang genau beobachtet: „Tom ist ein talentierter junger Spieler, der in Berlin eine hervorragende Ausbildung erfahren hat. Er ist ein guter und schneller Schlittschuhläufer. Noch wichtiger ist, dass er ein sehr mannschaftdienlicher Spieler ist, taktisch vorne und hinten richtige Entscheidungen trifft und alle Situationen gespielt hat. In seinem Team war er als Kapitän natürlich auch Führungsspieler. In den Gesprächen mit ihm zeigte sich dann schnell, dass wir Tom sehr gerne in Herford haben wollten“.

Tom Fitschen begann bereits mit 3 Jahren auf dem Eis und sein Weg führte ihn schnell zum Eishockey nach Hamburg, bevor er 2021 zu den Eisbären Juniors Berlin wechselte, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen. Dort absolvierte er auch die ersten beiden Spiele bei den Senioren und erzielte in der Regionalliga Ost gleich seine ersten drei Tore und gab zwei weitere Vorlagen zu Treffern.

„Herford ist mir auch von meinem Berater empfohlen worden und nach den Gesprächen mit Henry Thom habe ich mich für die Ice Dragons entschieden. Ich möchte in meiner ersten Saison möglichst viel Eiszeit sammeln und diese natürlich auch gut nutzen. Ich erwarte, dass das ganze Spiel physischer wird und sich taktisch auch deutlich vom Nachwuchseishockey unterscheidet. Ich selbst war tatsächlich noch nie in Herford, aber meine Eltern waren kürzlich da und haben mir erste Bilder geschickt. Jegors Kalnins kenne ich von früher und ich habe mich mit ihm auch ein wenig ausgetauscht. Jetzt bin ich gespannt auf die Ice Dragons, auf das Stadion und das ganze Umfeld. Die Kadernews habe ich bereits aufmerksam verfolgt und ich schließe mich jetzt meinen Teamkollegen an: Wir wollen in die PlayOffs und dann möglichst lange dort spielen“, so Tom Fitschen in einem ersten Statement.

In Herford ist man gespannt auf ein weiteres neues Gesicht und auf einen jungen Spieler, der den Herforder Weg mitgeht. Die Verantwortlichen des HEV und die ostwestfälischen Ice Dragons-Fans heißen Tom Fitschen herzlich willkommen und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Premierensaison.

130 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro