Neues aus Memmingen: Final-Rematch am Sonntag, Kooperationspartner, Torwarttrainer

Memmingen. (mfr) Mit zwei weiteren Testspielen geht es für den ECDC Memmingen weiter im Vorbereitungsprogramm.

Am Freitagabend sind die Indians in Kaufbeuren zu Gast, am Sonntag empfängt der ECDC den letztjährigen Final-Gegner aus Deggendorf in der KUTTER-Arena.

Nach dem wilden 5:6 n.P. am vergangenen Sonntag treffen die Maustädter erneut auf den ESV Kaufbeuren. Das Rückspiel gegen den Topfavoriten der Oberliga-Süd steigt um 19:30 Uhr in der energie schwaben arena. Die Hausherren konnten ihre zwei Testspiele bislang sehr erfolgreich bestreiten, neben dem Unentschieden nach 60 Minuten in Memmingen gab es auch einen deutlichen Sieg gegen den EHC Freiburg. Nicht nur diese zwei Partien verdeutlichen die voraussichtliche Ausnahmestellung des ESVK in der Oberliga. Mit zahlreichen prominenten Neuzugängen, wie Andrew Yogan oder Eero Elo, kann und wird das Ziel wohl sofortiger Wiederaufstieg in die DEL2 heißen.

Am Sonntag testen die Indians dann gegen ein Team, was ihnen wohl bekannt ist. Der Deggendorfer SC, Hauptrundenmeister der vergangenen Oberliga-Süd-Saison, kommt dann an den Hühnerberg. Ab 18:30 Uhr gibt es die Neuauflage der letztjährigen Finalserie, die im vergangenen Frühjahr für hochklassiges Eishockey stand. Die Niederbayern konnten den Stamm ihrer Mannschaft, rund um die Jackson-Twins, halten und mit Spielern wie Zach Kaiser oder Thore Weyrauch sogar noch einmal verstärken. Die Indians dürften damit auf die zwei ambitioniertesten Clubs aus der Oberliga-Süd treffen, die dem Team von Daniel Huhn alles abverlangen dürften.

Bei den Indians wird am Wochenende, neben Denis Fominych und Patrick Kurz, auch Maxime Bickel fehlen, er wird mit Kooperationspartner Lindau ins Trainingslager reisen. Ob Jamal Watson auflaufen kann, entscheidet sich kurzfristig.

Kooperation mit Lindau

Der ECDC Memmingen und die EV Lindau Islanders werden künftig im Rahmen einer Kooperation zusammenarbeiten. Im Mittelpunkt dieser Partnerschaft steht vor allem die Entwicklung und Förderung junger Spieler, denen zusätzliche Spielpraxis und bestmögliche Entwicklungsmöglichkeiten geboten werden sollen.

Beide Vereine wollen durch den regelmäßigen Austausch und die Zusammenarbeit im sportlichen Bereich jungen Akteuren die Möglichkeit geben, sich auf möglichst hohem Niveau weiterzuentwickeln und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

Ein erstes Beispiel für die neue Kooperation gibt es bereits an diesem Wochenende: Indians-Stürmer Maxime Bickel wird mit den Islanders ins Trainingslager reisen und dort einen ausgewählten Teil der Vorbereitung mit dem Oberligisten absolvieren.

Weitere personelle Entscheidungen im Rahmen der Zusammenarbeit werden je nach sportlicher Situation und Entwicklung der Spieler in den kommenden Wochen getroffen.

Sven Müller: „Wir freuen uns, dass wir mit dem EV Lindau nun einen etablierten Oberligisten aus der Region an unserer Seite haben. Es wird uns helfen, jeden Spieler optimal zu fördern und zusätzliche Einsatzmöglichkeiten zu schaffen.“

Indians verpflichten Andreas Jorde als Torwarttrainer

Der ECDC Memmingen erweitert sein Trainerteam und verpflichtet Andreas Jorde als neuen Torwarttrainer. Der erfahrene Goalie-Coach wird sich künftig intensiv um die Torhüter der Indians kümmern und seine Expertise in die Arbeit mit dem Team einbringen.

Jorde ist seit vielen Jahren als Torwarttrainer im Nachwuchs des EV Füssen tätig und konzentriert sich seit 11 Jahren ebenso um die individuelle Entwicklung junger Torhüter über seine Duale Torwartschule. Zur neuen Saison übernimmt er zudem auch eine Torwarttrainer-Rolle beim Oberliga-Team des ESV Kaufbeuren und betreut damit drei regionale Standorte als Torwarttrainer. Wöchentlich wird er das Goalie-Trio der Indians beim Training unterstützen und sie ansonsten auch per Videoanalyse coachen.

Der Kontakt nach Memmingen besteht bereits seit der vergangenen Spielzeit. Während der Finalserie unterstützte Jorde Justus Roth im Hintergrund bereits individuell, auch über die Sommermonate standen beide regelmäßig im Austausch und setzten die gemeinsame Arbeit fort.

Mit der Verpflichtung von Andreas Jorde wollen die Indians die individuelle Betreuung und Weiterentwicklung ihrer Torhüter weiter professionalisieren. Seine Erfahrung in der Arbeit mit jungen Goalies sowie die bereits bestehende Verbindung zu Justus Roth machen ihn zur idealen Ergänzung des Memminger Trainerteams.

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