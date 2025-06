Neues aus der Wedemark: Hannover Scorpions vermelden drei VerlÃ¤ngerungen

Mellendorf. (PM Scorpions) Der Topscorer der letzten Saison und der Playoffs, Jordan Knackstedt, erzielte in 64 Pflichtspielen 95 Scorerpunkte (30 Tore und 65 Vorlagen).

Der 191 cm große und 90 kg schwere Rechtsschütze war gerade in den Playoffs ein Unterschiedsspieler.

Head Coach Kevin Gaudet ist froh so einen Topspieler auch nächste Saison in seinem Kader zu haben.

McPherson #9 verlängert

Kapitän Allan McPherson hat seinen Vertrag verlängert und bleibt auch in der kommenden Saison ein fester Bestandteil des Teams.

Mit unbändigem Einsatz, Herz und Leidenschaft hat er sich zu einer echten Säule in der Mannschaft entwickelt. Jetzt ist klar: Der Weg geht weiter – gemeinsam!

Allan McPherson selbst sagt nach seiner Verlängerung: „Ich freue mich riesig, weiter für diesen Club und unsere Fans auf dem Eis zu stehen. Wir haben in den letzten Jahren hart gearbeitet und ich bin bereit, in dieser Saison endlich den Pokal nach Hause zu holen! Wir sehen uns im August.“

Der Sniper bleibt!

Justin Kirsch #21, Toptorjäger der Scorpions (40 Tore) der letzten Saison, hat für die neue Spielzeit unterschrieben. Der Linksschütze, genannt „Cherry“, geht in sein drittes Jahr als Scorpion.

Präsident Jochen Haselbacher: „Mit der Weiterverpflichtung von Justin Kirsch bleibt einer der wichtigsten Spieler des Teams an Bord, was mich außerordentlich freut!“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV