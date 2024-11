Neues Arbeitspapier fÃ¼r Headcoach Niklas Sundblad bei den Dresdner EislÃ¶wen

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben sich mit Cheftrainer Niklas Sundblad auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der Schwede hat ein neues Arbeitspapier bis April...

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben sich mit Cheftrainer Niklas Sundblad auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.

Der Schwede hat ein neues Arbeitspapier bis April 2027 unterschrieben.

Sundblad hat die Eislöwen im Januar 2024 übernommen und über die Playdowns zum Klassenerhalt in der DEL2 geführt. Nach dem Umbruch im Kader im Sommer haben die Blau-Weißen unter seiner Leitung und der von Co-Trainer Petteri Kilpivaara 38 Punkte aus den ersten 22 Saisonspielen geholt. Damit rangieren die Eislöwen aktuell auf dem vierten Tabellenplatz.

„Ich freue mich auf zwei weitere Jahre in Dresden mit den Eislöwen und möchte mich bei der Gesellschaft, Maik Walsdorf und Matthias Roos für das Vertrauen bedanken. Ich habe im Sommer schon klar gesagt, was mein Ziel ist. Ich will mit den Eislöwen DEL2-Meister werden. Deshalb bin ich nach Dresden gekommen. Das Potenzial steckt in dieser Mannschaft, das Umfeld passt auch. Gemeinsam wollen wir diesen Schritt gehen“, sagt Cheftrainer Niklas Sundblad zur Vertragsverlängerung.

Vor seinem Wechsel nach Dresden war Sundblad als Cheftrainer in der DEL für die Kölner Haie, den ERC Ingolstadt und die Schwenninger Wild Wings tätig. Mit dem ERC Ingolstadt gewann er 2014 die Meisterschaft in der DEL. Hinzu kommen die Engagements bei Örebro HK in seiner schwedischen Heimat sowie beim HC Bolzano in der ICEHL.

„Vor einem Jahr haben wir eine Kaderumstrukturierung und damit eine neue Standortphilosophie auf den Weg gebracht. Mit Niklas Sundblad konnten wir zu Jahresbeginn einen erfahrenen Trainer verpflichten, der diesen Entwicklungsprozess in seiner täglichen Arbeit umsetzt. Erste Veränderungen sind bereits klar zu erkennen, jedoch ist unser Weg noch lange nicht abgeschlossen. Um uns kontinuierlich weiterzuentwickeln und unsere Ziele zu erreichen, hatte die Vertragsverlängerung des Trainers entsprechend Priorität“, sagt Sportdirektor Matthias Roos.

