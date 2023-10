Neuerungen beim Stadionbesuch im Olympia Eissportzentrum: Kartenzahlung, Speisenangebot, Bechersystem, Lichtanlage

Artikel anhören Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Bereits seit Anfang der Vorbereitung dürften den SCR-Fans bei den Heimspielen der Weiß-Blauen einige Änderungen während des Stadionbesuches aufgefallen...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Bereits seit Anfang der Vorbereitung dürften den SCR-Fans bei den Heimspielen der Weiß-Blauen einige Änderungen während des Stadionbesuches aufgefallen sein.

Einhergehend mit dem eingeschlagenen „Riesserseer Weg“ ist die Weiterentwicklung und Modernisierung des Stadionbesuches ein wichtiger Entwicklungsschritt für den SC Riessersee. Seit Saisonbeginn wurden daher bereits die ersten Neuerungen umgesetzt.

Seit dieser Saison ist es möglich bei einem Besuch eines SCR-Heimspieles flächendeckend mit der EC-Karte zu bezahlen. Sowohl an der Tageskasse, den gastronomischen Verkaufsständen oder auch dem SCR-Fanstand kann nun auch mit Karte gezahlt werden.

Zudem wurde das Speisenangebot an den Verkaufsständen erweitert und umgestellt. Seit Anfang dieser Saison gibt es neben den „Klassikern“, wie Schnitzelsemmeln oder Leberkäsesemmel auch zwei neue Gerichte im Angebot: Käsespatzn und Chilli con Carne. In enger Zusammenarbeit mit unserem regionalen und nachhaltigen Sponsor, der EAT GmbH wurden diese Änderungen umgesetzt. Zudem wird gerade die Umsetzbarkeit von weiteren Speisen und Tagesangeboten geprüft und erprobt.

Des Weiteren gibt es seit dieser Saison ein neues Bechersystem während den Heimspielen des SC Riessersee. Der Sportclub wird auch hier nachhaltiger und umweltbewusster und kehrt, nach der Coronapandemie, zurück zu einem Pfandsystem und Mehrwegbechern. Insgesamt wird es fünf verschiedene Becherdesigns, mit engem Bezug zur 100-jährigen Historie des SC Riessersee geben.

Eine weitere Modernisierung und Änderung wurde über der Eisfläche, am Hallendach des OEZ, montiert. In Zusammenarbeit mit dem neuen Event- und Technikpartner der Weiß-Blauen, Kasseckert Events aus Oberammergau wurde eine moderne Lichtanlage installiert. Diese wird vor allem vor dem Spiel, während dem Einlauf und in den Pausen eine weiß-blaue Atmosphäre im Olympia Eissportzentrum schaffen!

Weitere Modernisierungen & Neuerungen sind aktuell bereits in Planung. Hierbei wird in einem weiteren Schritt nun vor allem auch auf die Außendarstellung und Vermarktung des Sportclubs großes Augenmerk gelegt.

