Neuer Vertrag ist fix! Jonas Langmann trÃ¤gt das EVL-Trikot bis 2027

Landshut. (PM EVL) Das ist ohne Frage ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für alle EVL-Fans: Wenige Tage vor Heiligabend hat Torhüter Jonas Langmann seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert.

Nach dem schwedischen Top-Stürmer Tor Immo, der Anfang Dezember ebenfalls seine Unterschrift unter einen neuen Kontrakt gesetzt hatte, ist der Goalie somit der zweite absolute Leistungsträger, der bis 2027 das rot-weiße Trikot tragen wird.

„Ein erfolgreicher Kader wird von hinten gebaut – und das fängt mit dem Torhüter an. Deswegen freut es mich sehr, dass es uns gelungen ist, Jonas für zwei weitere Spielzeiten an uns zu binden, denn er ist einfach unsere defensive Versicherung“, betont Geschäftsführer Ralf Hantschke. Langmann, der am kommenden Sonntag seinen 33. Geburtstag feiert, kam im Sommer letzten Jahres mit der Empfehlung von drei DEL2-Meisterschaften, die er mit Bremerhaven (2014) sowie zweimal mit Ravensburg (2019 und 2023) gewann, an den Gutenbergweg.

Auch in Landshut bestätigte der Goalie sein hohes Niveau mit beständig sehr guten Leistungen, was sich in den Statistiken entsprechend widerspiegelt. In der laufenden Saison stand Jonas Langmann bis dato 21mal im Landshuter Gehäuse und liegt sowohl mit einem Gegentorschnitt von 2,23 als auch mit einer Fangquote von 92,24 Prozent in der Spitzengruppe der DEL2-Goalies. „Seine Konstanz ist imponierend“, bekräftigt Ralf Hantschke. „Jonas ist einer der Köpfe der Mannschaft.“

Der Torhüter hat seinerseits gute Gründe, längerfristig in Landshut zu bleiben. „Beim EVL“, so der gebürtige Bad Kissinger, „stimmt das komplette Gesamtpaket, das Umfeld passt, und es gibt die Chance, hier aufzusteigen.“ Von der Eishockeystadt Landshut ist der Mann, der im Laufe seiner Karriere schon einige Stationen gesehen hat, nachhaltig beeindruckt. „Noch nie“, sagt Jonas Langmann, „war ich an einem Standort, wo Eishockey so präsent ist und von den Menschen so gelebt wird. Das ist wirklich faszinierend.“

