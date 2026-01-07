Neuer Verteidiger für die Wild Lions

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg hat seit dieser Woche einen neuen Verteidiger im Kader.

Dabei handelt es sich um den 24-jährigen Max Gimmel, der aus Selb zum Eishockey-Bayernligisten stößt. In Amberg trifft Gimmel auch auf seine ehemaligen Kollegen aus Wölfe-Zeiten, Mauritz Silbermann und Lukas Klughardt.

Der großgewachsene (194 cm, 90 kg) Verteidiger absolvierte für die Selber Wölfe 76 DEL2-Spiele und 48 Partien in der Oberliga, ehe er wegen einer schweren Oberkörperverletzung 2023 seine Karriere längere Zeit unterbrechen musste. Die letzten Monate sammelte er im 1b-Team der Wölfe Spielpraxis und trainierte in der Oberligamannschaft. Der gebürtige Marktredwitzer freut sich auf seine neue Aufgabe: „Über Lukas (Klughardt) und Verantwortlichen aus Selb kam der Kontakt mit Amberg zustande und wir fanden rasch eine Lösung um das zeitnah mit dem ERSC abzuklären. Es ist schön, ab dieser Woche fest zum Kader der Wild Lions zu gehören“, so Gimmel.

Chris Spanger zeigt sich zuversichtlich: „Max hat bereits Ende Dezember bei uns mittrainiert und der Eindruck war positiv. Wir müssen uns für die Abstiegsrunde breiter aufstellen, da wir auch zuletzt am Wochenende nur fünf Verteidiger zur Verfügung hatten“, so der Sportliche Leiter der Wild Lions. Christian Zessack sieht den Transfer ebenfalls optimistisch: „Max hat im Probetraining einen sehr guten Eindruck gemacht, ist groß und stabil und hat höherklassige Erfahrung. Ich bin sicher, dass er uns mit der entsprechenden Praxis gut weiterhilft“, so der Löwen-Coach. Max Gimmel wird an diesem Wochenende schon im ERSC-Trikot zum Einsatz kommen und die Rückennummer 52 erhalten.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!