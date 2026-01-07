Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Aus den LEV Bayernliga ERSC Amberg Neuer Verteidiger für die Wild Lions
ERSC AmbergTop-News

Neuer Verteidiger für die Wild Lions

7. Januar 20261 Mins read17
Share
Max Gimmel - © Mario Wiedel
Share

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg hat seit dieser Woche einen neuen Verteidiger im Kader.

Dabei handelt es sich um den 24-jährigen Max Gimmel, der aus Selb zum Eishockey-Bayernligisten stößt. In Amberg trifft Gimmel auch auf seine ehemaligen Kollegen aus Wölfe-Zeiten, Mauritz Silbermann und Lukas Klughardt.

Der großgewachsene (194 cm, 90 kg) Verteidiger absolvierte für die Selber Wölfe 76 DEL2-Spiele und 48 Partien in der Oberliga, ehe er wegen einer schweren Oberkörperverletzung 2023 seine Karriere längere Zeit unterbrechen musste. Die letzten Monate sammelte er im 1b-Team der Wölfe Spielpraxis und trainierte in der Oberligamannschaft. Der gebürtige Marktredwitzer freut sich auf seine neue Aufgabe: „Über Lukas (Klughardt) und Verantwortlichen aus Selb kam der Kontakt mit Amberg zustande und wir fanden rasch eine Lösung um das zeitnah mit dem ERSC abzuklären. Es ist schön, ab dieser Woche fest zum Kader der Wild Lions zu gehören“, so Gimmel.

Chris Spanger zeigt sich zuversichtlich: „Max hat bereits Ende Dezember bei uns mittrainiert und der Eindruck war positiv. Wir müssen uns für die Abstiegsrunde breiter aufstellen, da wir auch zuletzt am Wochenende nur fünf Verteidiger zur Verfügung hatten“, so der Sportliche Leiter der Wild Lions. Christian Zessack sieht den Transfer ebenfalls optimistisch: „Max hat im Probetraining einen sehr guten Eindruck gemacht, ist groß und stabil und hat höherklassige Erfahrung. Ich bin sicher, dass er uns mit der entsprechenden Praxis gut weiterhilft“, so der Löwen-Coach. Max Gimmel wird an diesem Wochenende schon im ERSC-Trikot zum Einsatz kommen und die Rückennummer 52 erhalten.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

1259
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Kassel: Tim Bender fällt etwa 4 Wochen aus – Entwarnung bei Philipp Maurer

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
HCB Südtirol AlperiaSchwedenTop-News

Neuzugang aus Björkloven / HockeyAllsvenskan: Foxes verpflichten Abwehrspieler Matt Cairns

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass eine...

By6. Januar 2026
! +Adler MannheimTop-News

Der nächste Top-Spieler verlängert bei den Adlern Mannheim

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim können die nächste wichtige Personalentscheidung verkünden....

By5. Januar 2026
ERSC AmbergLöwen Waldkraiburg

ERSC rutscht am Punktgewinn vorbei

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg hat zum Jahresauftakt in der Eishockey-Bayernliga...

By4. Januar 2026
EC Pfaffenhofen IceHogsERSC Amberg

ERSC gewinnt auch in Pfaffenhofen

Amberg. (PM ERSC) Nach dem Overtime-Erfolg in Burgau konnte der ERSC Amberg...

By28. Dezember 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten