Neuer Verteidiger fÃ¼r die Red Bulls

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat den Verteidiger Connor Corcoran unter Vertrag genommen.

Der 24-jährige Kanadier kommt aus der AHL und nimmt erstmals ein Europa-Engagement an.

Helmut Schlögl, Managing Director Pro „Connor ist ein groß gewachsener, zweikampfstarker Zwei-Wege-Verteidiger. Er verfügt über einen ausgezeichneten Schuss und hat hervorragende eisläuferische Qualitäten. Wir sehen in ihm großes Potenzial und sind davon überzeugt, dass er mit seiner professionellen Einstellung und dem Willen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere machen wird.“

Connor Corcoran „Ich bin sehr gespannt auf die Red Bulls und fühle mich geehrt, Teil einer solch erfolgreichen Kultur und eines großartigen Vereins zu sein. Ich freue mich darauf, die Stadt, die Fans und meine Teamkollegen kennenzulernen, mich weiterzuentwickeln und jeden Tag besser zu werden. Aber am wichtigsten ist es, in Salzburg zu gewinnen.“

Corcoran ist in der kanadischen OHL aufgewachsen und hat danach abwechselnd bei verschiedenen Vereinen in der AHL und ECHL gespielt. In den drei Saisonen von 2020 bis 2023 absolvierte er dabei auch 27 Spiele bei den Henderson Silver Knights, die damals vom neuen Salzburger Cheftrainer Manny Viveiros als Head Coach betreut wurden. In der letzten Saison kam Corcoran auf 44 Spiele in der AHL bei den Bakersfield Condors und 18 Spiele in der ECHL bei den Fort Wayne Komets. Beide Ligen zusammengenommen hat Corcoran bis jetzt insgesamt 243 Profispiele (50 Tore, 75 Assists) absolviert.

Mit dem Engagement beim EC Red Bull Salzburg spielt der junge Verteidiger erstmals bei einem europäischen Verein.

