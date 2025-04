Neuer Verteidiger fÃ¼r die LÃ¶wen Frankfurt

Frankfurt. (PM Löwen) Tommy Pasanen wechselt an den Main.

Die Löwen Frankfurt sichern sich die Dienste des deutsch-finnischen Verteidigers. Pasanen unterschreibt für zwei Jahre in Frankfurt. Pasanen ist 23 Jahre alt, 193 cm groß und 99 Kilogramm schwer. Bei den Löwen wird er mit seiner Wunschnummer, der 16, spielen.

Tommy ist der Sohn von Eishockeytrainer Jari Pasanen, der aktuell Trainer bei den Starbulls Rosenheim ist. Am 30. Juli 2001 wurde Pasanen in Schweinfurt geboren. Durch seinen Vater war Tommy bereits sehr früh auf Schlittschuhen unterwegs und wie fast jeder Finne sehr schnell von der Sportart fasziniert. Bereits als kleiner Junge hatte er den großen Traum vom Eishockey-Profi. Durch die verschiedenen Trainerstationen seines Vaters spielte der Verteidiger in der U16 von Essen, Iserlohn und Köln. 2016, also mit gerade einmal 15 Jahren, wechselte Tommy dann nach Österreich an die RB Hockey Akademie. In dieser Zeit wurde er von den Sioux City Musketeers in der USHL gescoutet. Im Jahr 2018 wurde der Traum vom Eishockeyspielen in den USA für Tommy zum ersten Mal Wirklichkeit. Seinen Highschool Abschluss absolvierte er damals online.

Anschließend bekam der Schweinfurter ein Stipendium an der Uni und spielte für die Clarkson University im Bundesstaat New York. 2023 wechselte er dann an die Bowling Green State University nach Ohio.

Insgesamt spielte Tommy Pasanen 124 Spiele in der NCAA. Nach seinem Uni-Abschluss ist Frankfurt seine erste Profistation. Pasanen hat einen Master in Wirtschaft und einen Bachelor in Psychologie. In seiner Freizeit steht er gerne auf dem Golf- oder Tennisplatz. Zusätzlich spielt Tommy leidenschaftlich Gitarre und Klavier.

Tommy Pasanen: Die Entscheidung für Frankfurt ist mir am Ende sehr leicht gefallen. Die ausschlaggebenden Gründe waren die sehr guten Gespräche mit Tom Rowe und Jan Barta, sowie ihre überzeugenden Pläne für die Löwen Frankfurt. Dazu kommt die beeindruckende Fan-Kulisse und das durchweg positive Feedback, das man über den Club hört. Hier herrscht viel Momentum in die richtige Richtung – und ich freue mich sehr, ein Teil davon zu werden.

Jan Barta: Wir beobachten Tommy schon eine ganze Weile und waren auch schon in der Vergangenheit an ihm interessiert, und jetzt hat es endlich geklappt. Als Rechtshänder und mit seiner körperlichen Präsenz gibt er unserem Spiel viele Möglichkeiten, sowohl im Spielaufbau, als auch in der offensiven Zone.

