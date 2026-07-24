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Neuer Verteidiger für die Black Tigers – Philipp Hertel wechselt nach Moers

24. Juli 20261 Mins read33
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Philipp Hertel - © GSC Moers
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Moers. (PM GSC) Mit dem 21jähirgen Verteidiger Philipp Hertel wechselt ein junger Verteidiger aus Soest an den Niederrhein.

Der in Herdecke geborene Hertel lernte in Iserlohn das Eishockeyspielen, bevor er nach Dortmund wechselte. Zur Saison 2023/2024 wechselte er in die U20-Mannschaft der Jungfüchse nach Duisburg, wo er in 26 Spielen für die DNL-Mannschaft auf dem Eis stand. Im Anschluss ging es für ihn zurück nach Dortmund, bevor er sich in der letzten Saison der Soester EG anschloss.

,,Ich hatte ziemlich früh nach der Saison Kontakt mit Thomas. Wir haben schon in Duisburg ziemlich gut miteinander zusammen funktioniert. Zudem sind einige Jungs von damals aus meiner U20 Zeit in Duisburg in der Truppe. Außerdem wollte ich persönlich schon seit einiger Zeit Regionalliga spielen. Nun habe ich in Moers die Möglichkeit dazu. Ich werde alles daran setzen der Mannschaft in der neuen Saison zu helfen, damit wir unsere Ziele erreichen,“ sagt Philipp Hertel mit Blick auf seinen Wechsel in die Grafenstadt.

„Mit Philipp kommt ein Verteidiger zu uns nach Moers, der trotz seines Alters schon einige Erfahrung auch im Seniorenhockey sammeln konnte“, freut sich Black Tigers Sprecher Markus Meyer über den Neuzugang. „Neben seinen Qualitäten in der Defensive konnte er auch zeigen, dass er gefährliche Pässe spielen kann.“

Der Neuzugang läuft zukünftig mit der Rückennummer 2 auf.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Philipp Hertel @ Elite Prospects

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