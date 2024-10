Neuer US-StÃ¼rmer ist schon da! EV Landshut reagiert schnell auf Verletzung von Jesse Koskenkorva

Landshut. (PM EVL) Personelle News beim EV Landshut: Der aktuelle DEL2-Tabellenführer hat auf die Verletzung von Stürmer Jesse Koskenkorva schnell reagiert und US-Boy Blake...

Landshut. (PM EVL) Personelle News beim EV Landshut: Der aktuelle DEL2-Tabellenführer hat auf die Verletzung von Stürmer Jesse Koskenkorva schnell reagiert und US-Boy Blake Bennett unter Vertrag genommen.

Der 25-Jährige kommt vom dänischen Erstligisten Odense Bulldogs und traf am Montagabend in Landshut ein. „Wir hoffen“, betont Geschäftsführer Ralf Hantschke, „dass alle Formalitäten entsprechend zeitnah über die Bühne gehen, damit wir Blake Bennett schon am Freitag beim Spitzenspiel in Dresden einsetzen können.“

Wie berichtet hat sich Jesse Koskenkorva im letzten Heimspiel gegen Ravensburg (3:2 n.V.) eine Schulterverletzung zugezogen, die ihn für mehrere Wochen außer Gefecht setzt und ihm in dieser Zeit auch eine Trainingsteilnahme unmöglich macht. Erst nach der Rückkehr in den Übungsbetrieb werden sich genauere Prognosen über die Ausfalldauer des finnischen Leistungsträgers treffen lassen.

Vor diesem Hintergrund haben sich die EVL-Verantwortlichen zum Handeln entschlossen und sind noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Aus der dänischen Liga wechselt mit Blake Bennett ein Mann nach Landshut, der schon im Sommer in der engsten Auswahl möglicher Neuzugänge stand.

„Blake hat unheimlichen Speed, ist torgefährlich und stellt sich von der Mentalität her immer in den Dienst der Mannschaft“, weiß Coach Heiko Vogler. Bennett stammt aus Grand Island im Bundesstaat New York. Nachdem der 1,78 Meter große Linksschütze in der Saison 2023/24 für Rapid City Rush in der ECHL in 72 Spielen 63 Scorerpunkte (35 Tore, 28 Assists) verbucht hatte, heuerte er erstmals in Europa an und brachte es für Odense in neun Partien auf ebenso viele Punkte (sechs Tore, drei Assists).

Sollte es wie geplant mit Blake Bennetts Einsatz gleich am nächsten Wochenende klappen, wird er sein Heimdebüt mit der Rückennummer 91 vor vollem Haus geben. Denn das Ostbayern-Derby zwischen dem EVL und den Eisbären Regensburg am Sonntag (17 Uhr, Fanatec Arena) ist bereits ausverkauft!