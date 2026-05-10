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Neuer U23 Stürmer für Schwenningen

10. Mai 20261 Mins read84
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Vadim Schreiner - © Marco Leipold / City-Press
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Schwenningen. (PM Wild Wings) Die Neckarstädter legen planmäßig im U23-Bereich nach. Vadim Schreiner wechselt aus der Red Bull Organisation zu den Wild Wings und konnte in der vergangenen Saison in vier verschiedenen Ligen Profierfahrung sammeln.

Für Salzburg kam er sowohl in der ICEHL als auch in der Alps Hockey League zum Einsatz. Außerdem absolvierte der Linksschütze insgesamt 21 Spiele für München in der PENNY DEL und stand für Kaufbeuren 13-mal auf dem Eis, wobei ihm dabei in der DEL2 beachtliche 12 Scorerpunkte gelangen.

Als 2005er Jahrgang fällt Vadim Schreiner noch zwei Jahre unter die U23-Regelung und hat in Schwenningen die große Möglichkeit, weiter auf sich aufmerksam zu machen. „Ich freue mich riesig, jetzt Teil der Wild Wings zu sein und kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich will mich hier weiterentwickeln, alles für das Team geben und gemeinsam mit dem Club erfolgreich sein“, sagt der gebürtige Kaufbeurer.

Durch die Verpflichtung von Schreiner haben die Wild Wings mit Håkon Hänelt und Philip Feist [beide U24], nun drei Spieler für die U-Plätze in der Offensive. „Wir wollten mit Rückblick auf die letzte Saison auch den U23|U24-Sektor etwas breiter aufstellen und haben jetzt die eine Option mehr. Vadim war dabei schon früh in unserem Fokus und wir trauen ihm bei uns eine gute Rolle zu“, ergänzt Wild Wings Geschäftsführer Stefan Wagner.

Abermalige Ergänzung aus dem Regelwerk der PENNY DEL: Sind Hänelt und Feist gemeinsam auf dem Spielbericht, gilt nur einer der beiden als U24-Spieler.

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