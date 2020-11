Neuer Trikotsponsor fÃ¼r die Straubing Tigers

Straubing. (PM Tigers) Im Zuge der Präsentation des neuen gemeinsamen Trikotdesigns der Straubing Tigers und des EHC Straubing e.V. sowie der neuen Heim- und...

Straubing. (PM Tigers) Im Zuge der Präsentation des neuen gemeinsamen Trikotdesigns der Straubing Tigers und des EHC Straubing e.V. sowie der neuen Heim- und Auswärtstrikots der Straubing Tigers freuen sich die Verantwortlichen des niederbayerische Clubs, ein neues Mitglied im Kreis seiner Partner begrüßen zu können: Die Firmengruppe Max Bögl, mit über 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an weltweit mehr als 35 Standorten und einem Jahresumsatz von rund 1,7 Mrd. Euro eines der größten Unternehmen der deutschen Bauindustrie, wird künftig mit einem Logo-Schriftzug im oberen Rückenbereich des neuen Trikots vertreten sein.

Gaby Sennebogen, Geschäftsführerin der Straubing Tigers, freut sich sehr über die neue Partnerschaft: „Die unmittelbaren Folgen der derzeitigen Corona-Pandemie sind für uns alle spürbar, ganz besonders auch für den Sport. Gerade in dieser schwierigen Zeit bewerten wir es daher als starkes Signal, dass wir ein Unternehmen wie Max Bögl für ein Sponsoring auf unseren Jerseys gewinnen konnten. Von Anfang an haben wir sehr angenehme sowie konstruktive Gespräche geführt und ich freue mich persönlich sehr auf die künftige Zusammenarbeit.“

„Der schnelle Sport auf den Kufen sowie das unbedingte Teamplay begeistert uns sehr und so freuen wir uns auf die Partnerschaft mit den Straubing Tigers und wünschen weiterhin viel Erfolg“, so Johann Bögl, Gesellschafter der Firmengruppe Max Bögl.

Seit der Gründung im Jahr 1929 ist die Geschichte der Firmengruppe mit Hauptsitz in Sengenthal bei Neumarkt in der Oberpfalz geprägt von Innovationskraft in Forschung und Technik, von maßgeschneiderten Einzellösungen bis hin zu bautechnisch und ökologisch nachhaltigen Gesamtlösungen. Basierend auf der langjährigen Erfahrung und Kompetenz im hochpräzisen Betonfertigteilbau, positioniert sich Max Bögl zudem als wichtiger Impulsgeber in der Entwicklung innovativer Produkte, Technologien und Bauverfahren. Das breite Leistungsspektrum und die hohe Wertschöpfungstiefe mit eigenem Stahlbau, eigenen Fertigteilwerken, modernstem Fuhr- und Gerätepark sowie eigenen Roh- und Baustoffen garantieren höchste Qualität.

EHC Straubing e.V. und Straubing Tigers stellen gemeinsames Trikotdesign vor

Eishockey und Straubing, das ist eine traditionsreiche Liebe: Seit dem Jahr 1941 bis zum heutigen Tage gehen Eishockeybegeisterte gegenüber des altehrwürdigen Straubinger Pulverturms auf die Jagd nach der schwarzen Hartgummischeibe, sei es im Trikot des EHC Straubing e.V. oder in den Farben der Straubing Tigers.

Um nach außen hin ein klares Zeichen der Verbundenheit von Profiabteilung und Stammverein zu setzen, werden die Mannschaften beider Clubs künftig mit einem gemeinsamen Trikotdesign auflaufen. Im Detail bedeutet dies, dass in Zukunft die Trikots der Nachwuchsmannschaften des EHC Straubing e.V. das gleiche Grunddesign aufweisen werden wie das Alternativ-Jersey (Ausweichtrikot) der Profimannschaft.

„Mit dem neuen Trikotdesign bekennen wir uns nicht nur klar zum EHC Straubing e.V. als unserem Stammverein, sondern überdies auch zu unseren Wurzeln und unseren Traditionen, denen wir uns verpflichtet fühlen. Wir bedanken uns bei Maximilian Schötz von www.farbschliff.com für die Ideen und die fantastische Umsetzung des Designs sowie bei Jersey53, unserem langjährigen Trikot-Produzenten“, so Gaby Sennebogen, Geschäftsführerin der Straubing Tigers.

Zusätzlich stellen die Verantwortlichen der Straubing Tigers die ebenfalls von Maximilian Schötz entworfenen neuen Heim- und Auswärtstrikots vor: Erstmals wird die Mannschaft von Headcoach Tom Pokel künftig ihre Heimspiele im Eisstadion am Pulverturm in schwarz gehaltenen Jerseys austragen. Die Auswärtstrikots weisen das gleiche Design wie die Variante für Heimspiele auf und haben wie in den Vorjahren die Grundfarbe Weiß.

Ein großes Dankeschön geht an „Stoffel Holding“, „Richter + Frenzel“, „Haller-Gruppe“, „Deutsche Technoplast“, „Maschinenbau Stahl“, „Trispa“, „Gorilla Sports“ und „Max Bögl“ sowie „Bauer“ als Partner im Ausrüstungsbereich. Die genannten Unternehmen werden auf den neuen Trikots der Straubing Tigers zu sehen sein.

Die neuen Jerseys der Straubing Tigers sind ab sofort rund um die Uhr im Onlineshop sowie per Vorbestellung und gegen Vorkasse im Fanshop im Eisstadion am Pulverturm (Aktuelle Öffnungszeiten: Donnerstag 15:00 – 18:30 Uhr, Freitag 12:00 – 16:00 Uhr) erhältlich.

Trikotbestellungen für das bevorstehende Weihnachtsfest müssen bis spätestens Dienstag, den 01.12.2020, im Fanshop der Straubing Tigers eingegangen oder im Onlineshop erfolgt sein, damit eine rechtzeitige Lieferung bis zu den Feiertagen möglich ist.

Trikotdesign Straubing Tigers

20201117_Medieninformation_3_Alternative Back Alternativtrikot - © Straubing Tigers