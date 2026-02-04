Neuer Trainer übernimmt in Bad Nauheim

Bad Nauheim. (EM / EC BN) Eishockey Zweitligist EC Bad Nauheim hat den Cheftrainerposten neu besetzt.

Der 49- jährige Antti Karhula übernimmt den vakanten Posten in der Wetterau. Karhula verfügt über Erfahrungen in Finnland, Ungarn, der Slowakei, Slowenien und Polen. In Deutschland war er als Spieler für Weiden, Freiburg und Crimmitschau aktiv.

„Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Verein und kann es kaum erwarten, mit den Jungs zu arbeiten. Besonders freue ich mich auf das erste Heimspiel und darauf, die Atmosphäre zu erleben, die ich vor 20 Jahren als Spieler schon einmal kennenlernen durfte“, sagt Karhula zu seinem Amtsantritt auf der Klubhomepage.

„Antti ist ein sehr fitnessorientierter, zugleich zielstrebiger Trainer, der trotz seines vergleichsweise jungen Alters bereits über umfassende internationale Head-Coach-Erfahrung verfügt. Er hat uns sowohl menschlich als auch fachlich überzeugt. Unser Co-Trainer Mate Arany kennt ihn persönlich, sodass wir von einem sehr schnellen und guten Match ausgehen“, erklären die EC-Geschäftsführer Christopher Fiori und Andreas Ortwein im Beitrag auf der Klub-Homepage.

