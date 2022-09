Neuer Trainer, neuer Schwung? LÃ¶wen Waldkraiburg testen gegen Bad Aibling und Miesbach

Waldkraiburg. (PM Löwen) Das nächste Testwochenende in der Eishockey Bayernliga steht an und den Löwen vom EHC Waldkraiburg dürfte viel daran gelegen seine Erfolge...

Waldkraiburg. (PM Löwen) Das nächste Testwochenende in der Eishockey Bayernliga steht an und den Löwen vom EHC Waldkraiburg dürfte viel daran gelegen seine Erfolge für sich einzufahren.

Nach drei misslungenen Vorbereitungsspielen für den EHC Waldkraiburg, hat seit dem vergangenen Sonntag offiziell der neue Cheftrainer Markus Berwanger das Szepter in der Hand, es wird interessant sein zu sehen welche neuen Impulse er der Mannschaft in dieser kurzen Zeit bereits mitgeben konnte.

Am 23.09.2022 kommen um 20:00 Uhr die „Aibdogs“ aus Bad Aibling in die Raiffeisen-Arena. Das kuriose dabei ist, dass die „Aibdogs“ sowohl in seiner Zeit als Spieler, als auch in seiner Trainerkarriere ein Teil der Laufbahn des Trainers Markus Berwanger waren. In der vergangenen Saison lief es für die Bad Aiblinger sportlich nicht sehr gut. Die Gruppe 2 der Landesliga Bayern schloss man mit lediglich 12 Punkten aus 18 Spielen auf dem letzten Platz ab und musste den Weg durch die Abstiegsrunde gehen. Hier jedoch, in der Abstiegsrunde 2, setzte man sich mit nahezu voller Punkteausbeute von 21 Zählern nach acht Spielen deutlich auf den ersten Platz und hielt die Klasse. Möglicherweise können die Jungs aus dem Landkreis Rosenheim von dieser Motivation noch zehren und den Wind in die kommende Saison nebst Vorbereitungsspielen mitnehmen, in jedem Fall sollten die Löwen vor dieser Mannschaft gewarnt sein, auch im Hinblick auf die eher dürftigen eigenen Leistungen der vergangenen Wochen.

Der nächste Gegner, am Sonntag um 17:15 Uhr in der heimischen Raiffeisen-Arena, ist ein altbekannter für die Löwen, der TEV Miesbach. Nicht nur dass sich beide Mannschaften immer und immer wieder in der Liga begegnen, schätzen und respektieren, auch in dieser Vorbereitung trafen beide Teams schon aufeinander – Die Löwen verloren nach einer starken Partie. In der Vorbereitung testete Miesbach, abgesehen vom Spiel gegen Waldkraiburg, ausschließlich gegen Oberligateams. So bezwangen die Miesbacher in einem äußerst torreichen Spiel am vergangenen Wochenende die Landsberg „Riverkings“ mit 12:9, zwei Tage später ging es gegen die „Black Hawks“ aus Passau, hier verlor man denkbar knapp mit 6:7. Bevor sie am Sonntag gegen die Löwen aufs Eis gehen, testen die Miesbacher am 23.09. noch einmal gegen die „Black Hawks“. Auch hier, in der Generalprobe, sollten die Löwen gewappnet sein. Die Spieler Miesbachs, samt dem Ex-Löwen Matthias Bergmann, dürften noch voll im Oberliga-Modus sein und entsprechend schnelles und hartes Eishockey im Gepäck haben.

Karten für beide Spiele verkaufen die Löwen Online unter www.ehcwaldkraiburg.com, ebenso wie an der Abendkasse.

