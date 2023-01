Neuer Trainer fÃ¼r die Luchse – Marcel Skokan Ã¼bernimmt das Kommando

Lauterbach. (PM Luchse) Der Name Skokan dürfte vielen Eishockeyfans in Lauterbach, aber auch über die Grenzen des Vogelsbergs hinweg, noch ein Begriff sein. Einst...

Einst gab es zwischen dem damaligen VERC Lauterbach und dem SK Poprad in der heutigen Slowakei, eine sehr enge Verbindung, die auch heute noch in Teilen Bestand hat. Dies war auch der Grund, weshalb es einst Trainer Josef Skokan aus der „hohen Tatra“ nach Lauterbach zog. Josef Skokan gilt auch heute noch als einer der besten Trainer der Slowakei und hat seine Leidenschaft definitiv an Sohn Marcel weitergegeben.

Als Skokan Senior Trainer in Lauterbach war, stand der neue Trainer der Luchse, Marcel Skokan selbst im Kader des VERC Lauterbach. Sein jüngerer Bruder David, startete zu dieser Zeit als kleiner Junge, im Lauterbacher Steinigsgrund seine erfolgreiche Karriere, die ihn später zum slowakischen Nationalspieler und international berühmt machte. Der Name Skokan steht also sehr deutlich für erfolgreiches Eishockey.

Nun kehrt Marcel Skokan zurück in den Lauterbacher Steinigsgrund und übernimmt ab sofort das Kommando der Luchse in der Regionalliga West und des Eishockeynachwuchs. Mit seiner Erfahrung von mehr als 15 Jahren Trainertätigkeit in verschiedenen Ligen Europas und seiner Verbindung nach Lauterbach, will der Eishockey-Diplomtrainer, den Luchsen zum Erfolg helfen und Eishockey aus Osthessen zu einer festen Größe machen. Seine Philosophie von modernem schnellem Eishockey, gepaart mit Disziplin, harter Arbeit und Leidenschaft für das Team, lassen erahnen, was die Fans von den Luchsen in den nächsten Spielen erwarten können.