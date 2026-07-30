Neuer Trainer für Dänemark: Tommy Samuelsson (66) bringt reichlich Erfahrung mit

Kopenhagen. (Florian Gerlach) Tommy Samuelsson übernimmt den Posten als Headcoach bei der Nationalmannschaft Dänemarks.

Der Schwede Samuelsson erhält laut dem Verband (Danmarks Ishockey Union) einen Vertrag über zwei Jahre. In der Saison 2025/26 stand er noch hinter der Bande beim schwedischen SHL-Klub Timrå IK. Deutschen Fans dürfte er noch aus den Jahren beim ERC Ingolstadt bekannt sein. Dort war er in den Spielzeiten 2016/17 sowie 2017/18 Headcoach und wurde während der Saison entlassen. Weitere Stationen waren unter anderem Skellefteå AIK, Färjestad BK sowie die Vienna Capitals.

Samuelssons Trophäensammlung kann sich durchaus sehen lassen, jedoch liegen die großen Titel bereits einige Jahre zurück. Zu den Erfolgen als Trainer zählen ein WM-Gold, zwei WM-Silbermedaillen, drei SHL-Titel sowie zwei Aufstiege von der zweiten schwedischen Liga HockeyAllsvenskan in die SHL.

In der Pressemitteilung wird Morten Green, General Manager der Nationalmannschaft wie folgt zitiert: „Tommy verfügt über enorme Erfahrung sowohl auf Vereinsebene als auch in der Nationalmannschaft, und er hat eine spielerische Grundphilosophie, die gut zu der Richtung passt, in die wir unsere Nationalmannschaft entwickeln möchten. Er versteht es, Mannschaften taktisch zu strukturieren, ist stark im Personalmanagement und brennt zudem für den Sport. Das ist die Kombination, nach der wir gesucht haben, und die haben wir in Tommy gefunden.“

Auch Samuelsson selbst kommt zu Wort: „Ich habe seit einigen Monaten einen guten Austausch mit Morten, und wir waren uns schnell einig, denn diese Herausforderung spricht mich sehr an. Es ist ein Traum für mich, eine Nationalmannschaft auf diesem Niveau zu trainieren, und es wird eine interessante Herausforderung – wir müssen effizient sein, wenn wir zusammenkommen, und wir müssen klar formulieren, was wir erreichen wollen und wohin wir als Mannschaft gelangen möchten. Wir müssen gemeinsam eine positive Entwicklung für den dänischen Eishockeysport vorantreiben, und darauf freue ich mich sehr.“

Weiter zeigt sich der neue Headcoach zufrieden im Hinblick auf den Kader und die jungen Talente. Von dem Stanley-Cup-Sieg der Carolina Hurricanes mit den Dänen Nikolaj Ehlers und Frederik Andersen verspricht sich der Schwede einen Aufschwung und mehr Interesse und Aufmerksamkeit für das Eishockey in Dänemark.

Samuelsson tritt die neue Stelle ab dem ersten August in Teilzeit an, so die Informationen der Danmarks Ishockey Union (DIU). Laut General Manager Green ist der Verband für das Tagesgeschäft zuständig und alle Mannschaften der DIU arbeiten nach einer gemeinsamen Spielphilosophie.

(Florian Gerlach)

Seine Karrierestationen

Source: Tommy Samuelsson @ Elite Prospects