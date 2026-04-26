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Neuer Torhüter für die Schwenninger Wild Wings

26. April 20261 Mins read106
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Simon Wolf - © Mathias Renner / City-Press
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Schwenningen. (PM Wild Wings) Eines der vielversprechenden deutschen Torhütertalente folgt dem Ruf der Neckarstädter und wird in der kommenden Spielzeit gemeinsam mit Joacim Eriksson das Torhütergespann bilden.

Im fränkischen Schwabach geboren, startete der Linksfänger Simon Wolf seine Karriere beim EHC Nürnberg. Über die Academy in Salzburg wurde er Teil der Red Bull Organisation. Sein Profidebüt gab der 21- Jährige bereits 2022|23 in Alps Hockey League sowie eine Saison später in der ICEHL. In den vergangen beiden Spielzeiten sammelte er weitere wichtige Erfahrungen bei Red Bull München, den Tölzer Löwen und in Bad Nauheim.

Nun winkt Simon Wolf am Neckar die Kombination aus mehr Einsatzzeit und eine mögliche Perspektive für die kommenden Jahre. „Ich freue mich riesig, jetzt Teil dieser Mannschaft zu sein. Für mich ist es etwas Besonderes, hier zu sein und vor solchen Fans spielen zu dürfen. Und ich kann es kaum erwarten, dass nun selbst auf dem Eis zu erleben. Ich werde alles geben, um den Erwartungen gerecht zu werden und gemeinsam mit dem Team Erfolge zu feiern.“

„Simon bringt alle Eigenschaften mit, die es für ein modernes Torhüterspiel braucht. Nun liegt es an ihm und an uns, sein Potenzial bestmöglich zu entwickeln und gemeinsam weiter zu wachsen. Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns und einen Weg mit Schwenningen entschieden hat“, sagt Wild Wings Geschäftsführer Stefan Wagner.

Ab August wird sich Wolf in Schwenningen das Trikot mit der Nummer 35 überstreifen

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