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Düsseldorfer EG

Neuer Teammanager bei der DEG

12. Juni 20261 Mins read37
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© Sportfoto-Sale (DR)
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Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG vermeldet eine weitere Neuerung außerhalb des Eises: Neuer Teammanager wird Maximilian Berger.

Der 27-Jährige ist ab 1.Juli 2026 für alle organisatorischen Dinge rund um die Profi-Mannschaft verantwortlich. Berger wird damit Nachfolger von Jasmin Zwetz, die die DEG nach einer Saison verlassen und sich neuen Aufgaben zuwenden wird.

Geschäftsführer Rick Amann: „Wir wollen uns bei Jasmin Zwetz ausdrücklich bedanken. Sie hat in vielen Bereichen eine wichtige Aufbauarbeit geleistet, professionelle Strukturen geschaffen und sich mit ganzem Herzen für die DEG engagiert. Wir wünschen Ihr für Ihren weiteren Weg alles Gute!“

Jasmin Zwetz war im Sommer 2025 nach Düsseldorf gekommen.

Der neue Teammanager Maximilian Berger wurde 1999 in Ulm geboren, wuchs aber in Memmingen auf. Er besitzt ein abgeschlossenes Studium im Bereich „Business Management“ mit den Schwerpunkten Fußball und Sportbusiness Er war in den vergangenen fünf Jahren in der DEL2 tätig und kennt die Liga und das Eishockey daher genau. Zunächst zwei Spielzeiten in Bayreuth, die vergangenen drei Saisons dann für die Starbulls Rosenheim, jeweils als Leiter der Geschäftsstelle.

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