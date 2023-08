Neuer StÃ¼rmer fÃ¼r Nature Boyz – FÃ¼nf Zusagen fÃ¼r die Defensivabteilung

Artikel anhören Forst. (PM Nature Boyz) Die Kaderplanungen der Nature Boyz laufen sehr erfolgreich für die Verantwortlichen des Vereins. Gleich 5 Zusagen für die...

Forst. (PM Nature Boyz) Die Kaderplanungen der Nature Boyz laufen sehr erfolgreich für die Verantwortlichen des Vereins.

Gleich 5 Zusagen für die neue Saison können vermeldet werden, denn mit Dmytro Hashkov, Maximilian Rohrbach, Tobias Dietz, Elias Breidenbach sowie Fabian Stadler schnüren alle vorgenannten in der kommenden Saison ihre Schlittschuhe für die Nature Boyz. Dazu gesellt sich ein neuer Stürmer vom Nachbarn, den Miners aus Peißenberg, nämlich Max Willberger.

„Dimi“ Hashkov stieß bereits während der letzten Saison zu den Nature Boyz, doch leider verletzte er sich an der Hand, somit konnte er nur für drei Spiele eingesetzt werden. Der Ukrainer will es mit seinen 39 Jahren nochmals wissen und steht voll im Trainingsbetrieb. Zusätzlich absolviert er aktuell eine Ausbildung zum Schiedsrichter. Tobias Dietz spielt seit der Saison 2018 in Forst. In dieser Saison engagiert er sich auch neben dem Eisplatz für den Verein, denn er wurde zum einen von zwei Sponsorenbeauftragten auserwählt Mit Maximilian Rohrbach steht ein junger, aber schon sehr erfahrener Defender im Kader, dessen Stärke vor allem in der Spielruhe und dem Aufbauspiel liegt.

Elias Breidenbach gilt als robuster Verteidiger, der auch durch seinen Einsatz überzeugen kann. Mit Fabian Stadler gesellt sich ein gleichaltriger Spieler, der in der letzten Saison aus beruflichen Gründen weniger Einsätze verbuchen konnte. Der große Abwehrrecke hat sich zum Ziel gesetzt, in diesem Jahr mehr Eiszeiten zu erhalten, sofern der Beruf dies zuläßt.

Da Spiele jedoch auch durch erzielte Tore entschieden werden, kommt mit Max Willberger vom Nachbarn Peißenberg Miners eine engagierte Offenivkraft, die für die nötigen Tore sorgen sollt. Max durchlief sämtliche Mannschaften der Peißenberger, bis hoch zur ersten Mannschaft der Miners in der Bayernliga. In der Saison 2018/2019, sowie 2019/2020 sammelte er als Förderlizenzspieler erste Erfahrungen im Seniorenbereich, nämlich überwiegend bei den Nature Boyz. Er trug das Forster Trikot bereits 28 mal, dabei gelangen ihm 7 Torerfolge, sowie 3 Torvorlagen. Der ehrgeizige Spieler möchte sich zum Stammspieler entwickeln somit möglichst viel Einsatzzeiten erhalten.

Die Vereinsführung freut sich über die Zusagen, sowie dem Neuzugang, und wünschen allen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.

