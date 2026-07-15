Neuer Stürmer für die KSW IceFighters: Nicolas Hinz

Leipzig. (PM IceFighters) Nicolas Hinz verstärkt in der kommenden Saison den Angriff der KSW IceFighters Leipzig.

Der 22-jährige gebürtige Münchner ging in der Vorsaison für den rumänischen Erstligisten Red Hawks Bukarest auf Torejagd. Zuvor stand er unter anderem für die Bietigheim Steelers in der DEL2 sowie für die Süd-Oberligisten Passau Black Hawks und Bayreuth Tigers auf dem Eis. Im Nachwuchs gehörten Landshut, München, Berlin und Regensburg zu den Stationen des Linksschützen.

„Nicolas ist ein junger und talentierter Zwei-Wege-Stürmer mit Schnelligkeit und hoher Spielintelligenz. Wir geben ihm die Möglichkeit, sich am Standort Leipzig weiterzuentwickeln und sind optimistisch, dass er in der kommenden Saison sein Potenzial abrufen und eine gute Rolle in unserem Team spielen wird“, so IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Nicolas Hinz @ Elite Prospects

493 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro