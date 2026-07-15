Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord IceFighters Leipzig Neuer Stürmer für die KSW IceFighters: Nicolas Hinz
IceFighters LeipzigTransfer-News

Neuer Stürmer für die KSW IceFighters: Nicolas Hinz

15. Juli 20261 Mins read38
Share
Nicolas Hinz - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Leipzig. (PM IceFighters) Nicolas Hinz verstärkt in der kommenden Saison den Angriff der KSW IceFighters Leipzig.

Der 22-jährige gebürtige Münchner ging in der Vorsaison für den rumänischen Erstligisten Red Hawks Bukarest auf Torejagd. Zuvor stand er unter anderem für die Bietigheim Steelers in der DEL2 sowie für die Süd-Oberligisten Passau Black Hawks und Bayreuth Tigers auf dem Eis. Im Nachwuchs gehörten Landshut, München, Berlin und Regensburg zu den Stationen des Linksschützen.

„Nicolas ist ein junger und talentierter Zwei-Wege-Stürmer mit Schnelligkeit und hoher Spielintelligenz. Wir geben ihm die Möglichkeit, sich am Standort Leipzig weiterzuentwickeln und sind optimistisch, dass er in der kommenden Saison sein Potenzial abrufen und eine gute Rolle in unserem Team spielen wird“, so IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Nicolas Hinz @ Elite Prospects

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

493
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?


Share
Previous post Augsburger Panther präsentieren den nächsten Neuzugang

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
EHF Passau Black HawksTransfer-News

Passau Black Hawks verpflichten Luca Maschke

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben ihre Offensive für...

By15. Juli 2026
Augsburger PantherTransfer-News

Augsburger Panther präsentieren den nächsten Neuzugang

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther können eine weitere Personalie bestätigen. Felix...

By15. Juli 2026
Lausitzer FüchseTransfer-News

Lausitzer Füchse komplettieren ihren Kader

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Für Bryan Lemos dürfte der 15. Juli 2026 in...

By15. Juli 2026
! +Graz 99érsTransfer-News

Weitere Aufgabe: Korbi Holzer verstärkt Trainerteam der Graz 99ers

Graz. (PM 99ers) Er war vor zwei Jahren ein Transfer-Coup ersten Ranges....

By14. Juli 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten