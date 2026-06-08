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SC LangenthalTransfer-News

Neuer Stürmer für den SC Langenthal: Mischa Bleiker wechselt in den Oberaargau

8. Juni 20261 Mins read13
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Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal verstärkt seine Offensive mit Mischa Bleiker.

Der 26-jährige Flügelstürmer wechselt aus der Swiss League zum SC Langenthal und hat einen Vertrag für die kommenden zwei Saisons unterschrieben.

Der gebürtige Bündner verbrachte den Grossteil seiner Karriere beim EHC Chur, in dessen Nachwuchsorganisation er ausgebildet wurde. Nach einem Abstecher zum HC Davos, wo er sein erstes Spiel in der National League absolvierte, und zwei Jahren beim EHC Winterthur kehrte er nach Chur zurück. In der MyHockey League avancierte Bleiker zum Topscorer und war ein Eckpfeiler der Aufstiegsmannschaft von 2024. Nach zwei weiteren Jahren in der Swiss League sucht er nun eine neue Herausforderung beim SCL.

Sportchef Marc Kämpf freut sich über den Neuzugang: «Mischa passt hervorragend zu unserer Spielweise. Er ist sehr schnell, bringt grossen Einsatzwillen mit und hat seine Scoring-Qualitäten bereits unter Beweis gestellt. Mit seiner Erfahrung im besten Hockeyalter wird er unsere junge Mannschaft optimal ergänzen».

Der SC Langenthal heisst Mischa Bleiker herzlich willkommen in Gelb-Blau!

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