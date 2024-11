Neuer StÃ¼rmer fÃ¼r das LÃ¶wen-Rudel

Frankfurt. (PM Löwen) Chris Wilkie wird mit sofortiger Wirkung die Offensive der Löwen verstärken. Der 28-jährige US-Amerikaner wechselt aus der AHL von den Cleveland...

Frankfurt. (PM Löwen) Chris Wilkie wird mit sofortiger Wirkung die Offensive der Löwen verstärken.

Der 28-jährige US-Amerikaner wechselt aus der AHL von den Cleveland Monsters an den Main. Der 1,83 Meter große Außenstürmer hat bereits Erfahrung in der DEL gesammelt. In der Saison 22/23 spielte Wilkie für die Bietigheim Steelers, danach wechselte er zu den Grizzlys Wolfsburg.

In seinen beiden Jahren in der DEL erzielte Chris Wilkie in 98 Spielen stolze 38 Tore und 23 Vorlagen.

Bei den Löwen wird Chris Wilkie mit der Rückennummer 84 auflaufen.

Daniel Heinrizi: Chris hat die letzten beiden Jahre in der DEL bewiesen, dass er ein Torjäger ist. Wir sind überzeugt dass er dies bei uns fortsetzen wird. Aufgrund seiner Zeit in der AHL ist er fit und spielbereit und wird gegen Iserlohn sein Debüt geben.

Wir sind glücklich, dass der Transfer geklappt hat – denn somit haben wir einen gesunden Konkurrenzkampf um die Positionen im Sturm und alle sind in jedem Training und Spiel gefordert ihr Bestes zu geben.

Chris Wilkie: Mir hat es in den letzten Jahren schon Spaß gemacht in Frankfurt zu spielen und die Fans sind großartig. Nach den Gesprächen mit Tom und Daniel wusste ich, dass die Löwen Frankfurt gut zu mir passen. Die Löwen sind für mich eine Gelegenheit, in einem guten Team zu spielen und gemeinsam mit diesem einen Schritt in Richtung Playoffs zu machen.

