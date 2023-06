Neuer Stürmer der Lausitzer Füchse kommt von den Krefeld Pinguinen

Weißwasser/O.L. (PM Lausitzer Füchse) Die Lausitzer Füchse können einen weiteren Stürmer für die neue Saison als Verpflichtung vermelden. Justin van der Ven kommt in...

Weißwasser/O.L. (PM Lausitzer Füchse) Die Lausitzer Füchse können einen weiteren Stürmer für die neue Saison als Verpflichtung vermelden.

Justin van der Ven kommt in die Oberlausitz.

Der gebürtige Niederländer mit deutschem Pass ist 20 Jahre alt und wechselt aus der Organisation der Krefeld Pinguine nach Weißwasser. Der 1,79 Meter große Linksschütze kennt die DEL2 bereits aus seiner Zeit in Krefeld. Für die Schwarz-Gelben absolvierte er in der letzten Saison 61 Spiele. Zudem kam er auch für den Krefelder EV 1981 (U23) und die EG Diez-Limburg in der Oberliga zum Einsatz und absolvierte für beide Teams insgesamt acht weitere Spiele.

In der abgelaufenen DEL2-Saison konnte er sich zweimal als Torschütze eintragen und war an weiteren drei Treffern beteiligt.

Justin durchlief seine Ausbildung komplett bei den Kölner Junghaien und entwickelte sich stetig weiter. So kam er in seiner letzten Saison im Nachwuchsbereich im U20-Team der Junghaie auf starke 56 Scorerpunkte. Dabei machte er mit 21 Treffern und 35 Torvorlagen auf sich aufmerksam. In der Folgesaison bekam er seinen ersten Profivertrag in Krefeld.

Mit Justin van der Ven kommt ein junger, aufstrebender und spielstarker deutscher Angreifer nach Weißwasser, der sein Potenzial zeigen und sich mit entsprechender Spielpraxis bei den Lausitzer Füchsen in der DEL2 weiterentwickeln soll. Er wird die Rückennummer 28 tragen.

Justin van der Ven: „Über meinen Berater bin ich mit den Lausitzer Füchsen in Kontakt getreten. Mit dem Trainer Petteri Väkiparta hatte ich dann ein gutes und langes Gespräch. Mir gefallen seine Pläne für die kommende Saison. Ich habe sonst sehr viel Gutes über Weißwasser und die Organisation gehört. In der Vergangenheit habe ich gute Erinnerungen an die Fans sammeln können. Ich bin bereit, dem Team zu helfen, mein Bestes zu geben und freue mich vor den Fans zu spielen.“

