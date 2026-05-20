Neuer Stürmer aus der Alps Hockey League hat unterschrieben, aber Johan Eriksson, Emil Aronsson und André Schietzold verlassen Leipzig

Leipzig. (PM IceFighters) Drei Leistungsträger der vergangenen Jahre nehmen Abschied von den KSW IceFighters Leipzig.

Johan Eriksson stieß 2024 zum Leipziger Oberligisten und sammelte in 90 Pflichtspielen 109 Scorerpunkte. In seinen beiden Spielzeiten bei uns war er jeweils bester Torschütze des Teams und konnte in der Saison 2024/2025 die meisten Game Winning Goals der Oberliga Nord in der Hauptrunde erzielen.

Auch Emil Aronsson schloss sich vor zwei Jahren den KSW IceFighters an und war in beiden Spielzeiten Kapitän des Teams. Sowohl 2024/2025 als auch 2025/2026 war er bester Assistgeber, in seiner ersten Saison zudem bester Scorer. Seine IceFighters-Bilanz: 104 Scorerpunkte in 95 Spielen.

Mit dem 2023 nach Leipzig gewechselten André Schietzold verlässt ein weiterer IceFighters-Topscorer (jener der Saison 2023/2024) die Messestadt. Als damaliger Rekordspieler der Eispiraten Crimmitschau wurde „Schietz“ schnell zu einer Führungspersönlichkeit im Team und konnte im Januar 2025 sein 1000. Spiel als Eishockeyprofi auf dem Eis des anona ICEDOMES feiern. Über weite Strecken der abgelaufenen Saison war André Schietzold verletzungsbedingt leider zum Zuschauen verdammt.

„Alle drei haben in den vergangenen Jahren das Leipziger Eishockey geprägt und somit großen Anteil an der positiven Entwicklung des Standorts. Sportlich und menschlich reißen sie eine Lücke, die es erstmal zu füllen gilt. Es bleiben schöne Erinnerungen an sportliche Highlights aber auch an Erlebnisse jenseits des reinen Sports, wenn man beispielweise an die emotionalen Momente bei Schietzis Jubiläumsspiel denkt. Wir hoffen, dass auch die drei Spieler Leipzig und die IceFighters in guter Erinnerung behalten. Emil und Johan haben ja hier die ersten Schritte ihrer kleinen Kinder miterleben können. Stellvertretend für Organisation, Fans und Umfeld möchte ich Johan, Emil und André ein großen Dank für ihren Einsatz aussprechen und ihnen an den neuen Wirkungsstätten viel Erfolg wünschen“, so Geschäftsführer André Schilbach.

Reid Stefanson: kanadischer Import aus Südtirol

Der Kanadier Reid Stefanson geht in der kommenden Saison für die KSW IceFighters Leipzig auf Torejagd. Der 29-jährige Stürmer wechselt aus der Südtiroler Kurstadt Meran in die Messestadt Leipzig. Mit seinem bisherigen Team HC Meran drang er in der abgelaufenen Saison bis in das Finale der Alps Hockey League vor.

Der 1,83 m große Linksschütze stammt aus Winnipeg in der kanadischen Provinz Manitoba. Seine sportliche Ausbildung erhielt er eben dort, bevor er 2016 in die Vereinigten Staaten wechselte. Dort spielte Leipzigs neuer Stürmer zunächst in den Juniorenligen NAHL und USHL jeweils für Teams im Bundesstaat South Dakota. Es folgten vier Saisons in der Collegeliga NCAA, in denen er für das Team der University of Massachusetts Lowell auflief. In der Saison 2016/2017 wurde Reid Stefanson in der All-Star-Team der NAHL (Central) berufen, in den Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021 jeweils in das All-Academic Team der NCAA (East).

Nach mehreren Spielzeiten für die Maine Mariners in der ECHL wechselte der IceFighters-Neuzugang während der Saison 2023/2024 nach Europa zu den Vienna Capitals in die ICE Hockey League. Die folgende Saison bestritt Reid Stefanson für das britische Spitzenteam Nottingham Panthers, mit denen er auf Anhieb die Playoffs gewinnen konnte. Mit dem bereits erwähnten Finaleinzug mit Meran verlief auch die Saison 2025/2026 in der Alps Hockey League für den Kanadier überaus erfolgreich. In den Playoffs der AlpsHL war er zudem mit 17 Vorlagen in 15 Spielen bester Assistgeber.

„Reid ist ein zentraler Bestandteil unserer Kaderplanung für die kommende Saison. Er ist ein spielintelligenter und schneller Spieler, der bei seinen bisherigen Profistationen ein absoluter Leistungsträger war und immer zu den Topscorern seines jeweiligen Teams gehörte. Schön, dass er sich für Leipzig entschieden hat“, freut sich IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach auf den kanadischen Neu-Leipziger.