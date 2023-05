Neuer Spielmacher fÃ¼r die Haie!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck hat Adam Rockwood (CAN) für die kommende Saison verpflichtet. Der 27-jährige bringt Europa-Erfahrung mit. Adam Rockwood stammt...

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck hat Adam Rockwood (CAN) für die kommende Saison verpflichtet. Der 27-jährige bringt Europa-Erfahrung mit.

Adam Rockwood stammt aus Coquitlam, nahe Vancouver. Nach Jahren in Nordamerika und ersten Spielen in der AHL für die Springfield Thunderbirds wechselte der Center 2020 nach Europa. Erste Station war Modo in der schwedischen HockeyAllsvenskan (2. Liga). Nach Stationen in Finnland und der Slowakei kehrte Rockwood vergangene Saison nach Schweden zurück und spielte erfolgreich für AIK. Der Kanadier verbuchte 48 Punkte aus 56 Spielen und zählte in der Regular Season zu den besten Vorlagengebern der gesamten Liga. Generell machte sich Rockwood bei seinen bisherigen Karrierestationen als ausgezeichneter Vorbereiter einen Namen.

Die gesamte Organisation der Haie freut sich Adam Rockwood kommende Saison als Hai willkommen heißen zu dürfen.

Adam Rockwood: „Ich bin sehr aufgeregt, und freue mich sehr, dass es mit den Haien geklappt hat. Ich kann es kaum erwarten nach Tirol zu kommen. Ich habe nur Gutes über die Organisation, die Coaches, das Umfeld, die Fans und die Stadt gehört.“

HC TIWAG Innsbruck Headcoach Mitch O’Keefe: „Adam hat ein gutes Auge, liest das Spiel sehr gut, und wird uns unter anderem im Powerplay sehr helfen. Er ist ein Wettkampftyp, hat sich in Europa bereits gut geschlagen, und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.“

HC TIWAG Innsbruck Sport Manager Max Steinacher: „Adam ist ein extrem intelligenter Center, der durch seine Spielmacherqualitäten und präzise Pässe auffällt. Das hat er auch in der besten zweiten Liga Europas bewiesen.“

1262 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.