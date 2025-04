Neuer Performance-Coach fÃ¼r die LÃ¶wen

Frankfurt. (PM Löwen) Mit Dr. Johan Merbah verpflichten die Löwen Frankfurt einen ausgewiesenen Fachmann für den Bereich Athletik und Fitness.

Der gebürtige Franzose promovierte an der University of Toulon im Fachbereich Biomechanik. Er ist somit ein Experte was das Zusammenspiel zwischen Muskeln, Sehnen, Bändern und dem Nervensystem angeht und kann durch sein Wissen auch auf jeden Spieler sehr individuell eingehen.

In der kommenden Saison wird sich Johan vor allem um das Athletiktraining kümmern, sowie in Absprache mit Ärzten, Physios und Trainern dafür sorgen, dass jeder Spieler in der bestmöglichen Verfassung ist.

Johan: Es war für mich eine einfache Entscheidung nach Frankfurt zu kommen. Ich war begeistert von dem Projekt, von dem mir Jan Barta erzählt hat. Zusätzlich habe ich von ehemaligen Spielern, wie Nils Liesegang, Bastian Kucis oder Alexej Dmitriev nur Positives über den Club gehört. Ich bin sehr enthusiastisch und glücklich hier zu sein.

Jan: Johan bringt umfassendes Wissen und maximalen Ehrgeiz mit, um unsere Spieler so zu pushen, dass sie ihr individuelles Potenzial ausschöpfen können. Dadurch werden wir auch als Team besser, insbesondere wenn es darum geht, über die Saison temporeiches und mitreißendes Eishockey zu spielen. Wir sind überzeugt, dass Johan eine große Bereicherung für die Entwicklung der Löwen ist.

