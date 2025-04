Neuer Offensiv-Verteidiger fÃ¼r die LÃ¶wen

Frankfurt. (PM Löwen) Der US-Amerikaner Michael Joyaux wechselt zu den Löwen.

Der 28-jährige Verteidiger wurde am 13. Februar in Bloomingdale im Bundesstaat Illinois als jüngster von drei Brüdern geboren. Der 1,78m große und 82 Kilogram schwere Joyaux ist Rechtsschütze und spielte in der vergangenen Saison in Schweden. Beim IK Oskarshamn erzielte er in 52 Spielen 20 Tore und 38 Punkte.

Die Saison in Skandinavien war die erste Station für Michael Joyaux in Europa, jetzt zieht es ihn nach Deutschland in die DEL nach Frankfurt.

Bereits zu Beginn der Saison 2024/25 ist Jan Barta auf Michael Joyaux aufmerksam geworden. Der Löwen-Assistenztrainer hat alle Spiele auf dem Laptop vom neuen Verteidiger mit der Rückennummer 49 verfolgt und ihm sowie seinem Agenten frühzeitig mitgeteilt, dass die Löwen großes Interesse an ihm haben. Anfang des Jahres ist Jan Barta dann nach Schweden geflogen, um ihn persönlich zu treffen und natürlich, um ihn von den Löwen zu überzeugen – und dies mit Erfolg.

Mit Chris Wilkie trifft Michael Joyaux im Löwen-Rudel auf einen alten Bekannten. Bereits im Jugendbereich haben die beiden zusammengespielt. Da auch Wilkie nur Positives über Frankfurt erzählt hat, war für Michael Joyaux klar, dass er nach Frankfurt zu den Löwen wechselt.

Bereits an diesem Donnerstag machte Michael mit seiner Frau Jamie auf dem Weg zurück von Schweden in die USA einen Zwischenstopp in Frankfurt. Für 24 Stunden besuchten die beiden ihre neue Heimat Frankfurt. Mit Jan Barta schauten sich die beiden den Römer, das Mainufer und den Eisernen Steg an. Anschließend ging es noch auf den Omniturm, um Frankfurt auch einmal von oben zu sehen.

Am Freitag wurde dann der Vertrag für die kommenden beiden Jahren unterschrieben bevor die beiden dann zurück in die USA geflogen sind.

Michael Joyaux: „Ich habe in Frankfurt eine große Möglichkeit gesehen mich und mein Spiel bei den Löwen weiterzuentwickeln. Außerdem wird hier mehr der nordamerikanische Style von Eishockey gespielt wird, was ich sehr mag. Ich freue mich einfach auf eine schöne Zeit hier in Frankfurt.“

Jan Barta: „Michael Joyaux bringt offensive Qualitäten sowohl bei 5 gegen 5 als auch im Powerplay mit. Zudem trifft er auf der gesamten Eisfläche, ob mit oder ohne Puck, clevere Entscheidungen und wird uns entscheidend dabei helfen, das Spiel von hinten anzuschieben.“

Michael Joyaux´ Karriere in Zahlen

